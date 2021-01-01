Для втілення екопроєкту волинські школярі отримали ґрант та безпілотник





Проєкт фінансується Посольством Великої Британії, – повідомляють на



Команда Володимир-Волинської гімназії ім. О. Цинкаловського підготувала проєкт «Черв’ячОК», мета якого – соціальна згуртованість та активна участь різних груп громади в охороні довкілля.



Проєкт був відібраний представниками Міжнародної організації з міграції ООН та отримав ґрант у розмірі до 3 350 фунтів стерлінгів на реалізацію, а також безпілотник для проведення регулярного моніторингу стану навколишнього середовища.



Проєкт «Черв’ячОК» передбачає:



- Створення на базі Володимир-Волинської гімназії ім.. О. Цинкаловського лабораторії для біоутилізації органічних відходів, опалого листя та розведення каліфорнійських черв’яків для вирішення проблеми забруднення території навчального закладу опалим листям та органічними відходами.

- Формування екологічної свідомості в учнівської молоді гімназії та захисту гіркокаштанів міста від шкідників.

- Створення еко-просвітницької зони (територія, облаштована накриттям та місцями для сидіння, топіарами).

- Створення зони переробки опалого листя та органічних відходів.



Проєкт дозволить вирішити такі проблеми громади:



- Забруднення території міста, зокрема території Володимир-Волинської гімназії імені О. Цинкаловського, опалим листям, в якому присутні шкідники, та органічними відходами.

- Відсутність ефективних способів утилізації органічних відходів шкільної їдальні Володимир-Волинської гімназії імені О. Цинкаловського.

- Спалювання опалого листя, сухостоїв та самопідпали, що призводять до масштабних лісових пожеж.

- Забруднення атмосферного повітря викидами шкідливих речовин, що утворюються в процесі горіння.

- Недостатній рівень екологічного мислення населення громади.



Керівниками проєкту є Дмитро Рипич, Ірина Беженар, Віталій Кашубський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 11 учнів та 15 молодих педагогів Володимир-Волинської гімназії ім. О. Цинкаловського взяли участь у проєкті від Міжнародної організації з міграції ООН.Проєкт фінансується Посольством Великої Британії, – повідомляють на сайті Володимира-Волинського Команда Володимир-Волинської гімназії ім. О. Цинкаловського підготувала проєкт «Черв’ячОК», мета якого – соціальна згуртованість та активна участь різних груп громади в охороні довкілля.Проєкт був відібраний представниками Міжнародної організації з міграції ООН та отримав ґрант у розмірі до 3 350 фунтів стерлінгів на реалізацію, а також безпілотник для проведення регулярного моніторингу стану навколишнього середовища.Проєкт «Черв’ячОК» передбачає:- Створення на базі Володимир-Волинської гімназії ім.. О. Цинкаловського лабораторії для біоутилізації органічних відходів, опалого листя та розведення каліфорнійських черв’яків для вирішення проблеми забруднення території навчального закладу опалим листям та органічними відходами.- Формування екологічної свідомості в учнівської молоді гімназії та захисту гіркокаштанів міста від шкідників.- Створення еко-просвітницької зони (територія, облаштована накриттям та місцями для сидіння, топіарами).- Створення зони переробки опалого листя та органічних відходів.Проєкт дозволить вирішити такі проблеми громади:- Забруднення території міста, зокрема території Володимир-Волинської гімназії імені О. Цинкаловського, опалим листям, в якому присутні шкідники, та органічними відходами.- Відсутність ефективних способів утилізації органічних відходів шкільної їдальні Володимир-Волинської гімназії імені О. Цинкаловського.- Спалювання опалого листя, сухостоїв та самопідпали, що призводять до масштабних лісових пожеж.- Забруднення атмосферного повітря викидами шкідливих речовин, що утворюються в процесі горіння.- Недостатній рівень екологічного мислення населення громади.Керівниками проєкту є

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