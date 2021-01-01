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Для втілення екопроєкту волинські школярі отримали ґрант та безпілотник

Для втілення екопроєкту волинські школярі отримали ґрант та безпілотник
11 учнів та 15 молодих педагогів Володимир-Волинської гімназії ім. О. Цинкаловського взяли участь у проєкті від Міжнародної організації з міграції ООН.

Проєкт фінансується Посольством Великої Британії, – повідомляють на сайті Володимира-Волинського.

Команда Володимир-Волинської гімназії ім. О. Цинкаловського підготувала проєкт «Черв’ячОК», мета якого – соціальна згуртованість та активна участь різних груп громади в охороні довкілля.

Проєкт був відібраний представниками Міжнародної організації з міграції ООН та отримав ґрант у розмірі до 3 350 фунтів стерлінгів на реалізацію, а також безпілотник для проведення регулярного моніторингу стану навколишнього середовища.

Проєкт «Черв’ячОК» передбачає:

- Створення на базі Володимир-Волинської гімназії ім.. О. Цинкаловського лабораторії для біоутилізації органічних відходів, опалого листя та розведення каліфорнійських черв’яків для вирішення проблеми забруднення території навчального закладу опалим листям та органічними відходами.
- Формування екологічної свідомості в учнівської молоді гімназії та захисту гіркокаштанів міста від шкідників.
- Створення еко-просвітницької зони (територія, облаштована накриттям та місцями для сидіння, топіарами).
- Створення зони переробки опалого листя та органічних відходів.

Проєкт дозволить вирішити такі проблеми громади:

- Забруднення території міста, зокрема території Володимир-Волинської гімназії імені О. Цинкаловського, опалим листям, в якому присутні шкідники, та органічними відходами.
- Відсутність ефективних способів утилізації органічних відходів шкільної їдальні Володимир-Волинської гімназії імені О. Цинкаловського.
- Спалювання опалого листя, сухостоїв та самопідпали, що призводять до масштабних лісових пожеж.
- Забруднення атмосферного повітря викидами шкідливих речовин, що утворюються в процесі горіння.
- Недостатній рівень екологічного мислення населення громади.

Керівниками проєкту є Дмитро Рипич, Ірина Беженар, Віталій Кашубський.

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Теги: екопроєкт, ґрант, безпілотник, Володимир-Волинський
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