Євросоюз започатковує два проєкти з протидії фейкам в Україні





Про це заявив заступник голови Представництва Євросоюзу в Україні Ремі Дюфло , повідомляє кореспондент



Дипломат зауважив, що дезінформація може бути згубною для будь-якого суспільства, оскільки може використовуватися як форма впливу на відкриті суспільства та їхні демократичні інституції.



«Європейський Союз підтримує Україну в її боротьбі з дезінформацією. Ми продовжуватимемо це робити», - сказав Дюфло.



За його словами, йдеться про необхідність посилення відповіді на кібератаки, а також підвищення рівня медіаграмотності. У цьому контексті заступник голови Представництва ЄС нагадав, що Євросоюз здійснює в Україні проєкт на 2 млн євро, спрямований на поліпшення протидії дезінформації.



«Цього року ми матимемо два нові проєкти. В межах першого ми будемо вивчати імідж України в окремих країнах, а другого – досліджувати, як формуються погляди в районах на схід від контактної лінії», - сказав Дюфло.



Він додав, що, окрім цього, Євросоюз також планує пізніше цього року розпочати проєкт з метою підтримки протидії дезінформації на місцевому рівні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Європейський Союз цього року планує розпочати два проєкти з протидії дезінформації в Україні.Про це заявив заступник голови Представництва Євросоюзу в Україні, повідомляє кореспондент Укрінформу Дипломат зауважив, що дезінформація може бути згубною для будь-якого суспільства, оскільки може використовуватися як форма впливу на відкриті суспільства та їхні демократичні інституції.«Європейський Союз підтримує Україну в її боротьбі з дезінформацією. Ми продовжуватимемо це робити», - сказав Дюфло.За його словами, йдеться про необхідність посилення відповіді на кібератаки, а також підвищення рівня медіаграмотності. У цьому контексті заступник голови Представництва ЄС нагадав, що Євросоюз здійснює в Україні проєкт на 2 млн євро, спрямований на поліпшення протидії дезінформації.«Цього року ми матимемо два нові проєкти. В межах першого ми будемо вивчати імідж України в окремих країнах, а другого – досліджувати, як формуються погляди в районах на схід від контактної лінії», - сказав Дюфло.Він додав, що, окрім цього, Євросоюз також планує пізніше цього року розпочати проєкт з метою підтримки протидії дезінформації на місцевому рівні.

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