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Євросоюз започатковує два проєкти з протидії фейкам в Україні

Євросоюз започатковує два проєкти з протидії фейкам в Україні
Європейський Союз цього року планує розпочати два проєкти з протидії дезінформації в Україні.

Про це заявив заступник голови Представництва Євросоюзу в Україні Ремі Дюфло , повідомляє кореспондент Укрінформу.

Дипломат зауважив, що дезінформація може бути згубною для будь-якого суспільства, оскільки може використовуватися як форма впливу на відкриті суспільства та їхні демократичні інституції.

«Європейський Союз підтримує Україну в її боротьбі з дезінформацією. Ми продовжуватимемо це робити», - сказав Дюфло.

За його словами, йдеться про необхідність посилення відповіді на кібератаки, а також підвищення рівня медіаграмотності. У цьому контексті заступник голови Представництва ЄС нагадав, що Євросоюз здійснює в Україні проєкт на 2 млн євро, спрямований на поліпшення протидії дезінформації.

«Цього року ми матимемо два нові проєкти. В межах першого ми будемо вивчати імідж України в окремих країнах, а другого – досліджувати, як формуються погляди в районах на схід від контактної лінії», - сказав Дюфло.

Він додав, що, окрім цього, Євросоюз також планує пізніше цього року розпочати проєкт з метою підтримки протидії дезінформації на місцевому рівні.

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Теги: новини, фейк, дезінформація
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