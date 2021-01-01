На Волині зупинили вантажівку з «лівою» деревиною
Сьогодні, 16:05
Волинські патрульні спільно з лісовою охороною виявили незаконне перевезення деревини.
Вчора, 16 лютого, близько 20-ї години, патрульні, які несли службу на стаціонарному посту "Маневичі", що на автодорозі М-07 (Київ — Ковель — Ягодин), спільно із лісовою охороною виявили транспортний засіб Volvo FH 13.420 із напівпричепом під керуванням 21-річного водія, інформує пресслужба патрульної поліції Волинської області.
Під час перевірки документів, а саме товарно-транспортної накладної на деревину, інспектори встановили, що дані в ній не сходяться із фактичними даними деревини.
На місце події викликали слідчих.
За вказаним фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 246 (Незаконна порубка лісу) КК України.
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Вчора, 16 лютого, близько 20-ї години, патрульні, які несли службу на стаціонарному посту "Маневичі", що на автодорозі М-07 (Київ — Ковель — Ягодин), спільно із лісовою охороною виявили транспортний засіб Volvo FH 13.420 із напівпричепом під керуванням 21-річного водія, інформує пресслужба патрульної поліції Волинської області.
Під час перевірки документів, а саме товарно-транспортної накладної на деревину, інспектори встановили, що дані в ній не сходяться із фактичними даними деревини.
На місце події викликали слідчих.
За вказаним фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 246 (Незаконна порубка лісу) КК України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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