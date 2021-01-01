На Волині зупинили вантажівку з «лівою» деревиною





Вчора, 16 лютого, близько 20-ї години, патрульні, які несли службу на стаціонарному посту "Маневичі", що на автодорозі М-07 (Київ — Ковель — Ягодин), спільно із лісовою охороною виявили транспортний засіб Volvo FH 13.420 із напівпричепом під керуванням 21-річного водія, інформує пресслужба патрульної поліції Волинської області.



Під час перевірки документів, а саме товарно-транспортної накладної на деревину, інспектори встановили, що дані в ній не сходяться із фактичними даними деревини.



На місце події викликали слідчих.



За вказаним фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 246 (Незаконна порубка лісу) КК України.

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