Волинянку ошукали майже на 77 тисяч гривень
Сьогодні, 19:44
Днями до Ковельського районного управління поліції звернулась 60-річна ковельчанка та повідомила, що її ошукали шахраї.
Про це йдеться на офіційній сторінці "Ковельське районне управління поліції ГУНП у Волинській області".
Спритники протягом місяця під приводом оформлення документів для отримання грошової компенсації за неякісні ліки заволоділи належними заявниці грошовими коштами в сумі майже 77 тисяч гривень. Потерпіла самостійно перераховувала кошти на рахунки, які вказували зловмисники.
Працівники поліції відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства та встановлюють осіб, причетних до вчинення злочину.
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Про це йдеться на офіційній сторінці "Ковельське районне управління поліції ГУНП у Волинській області".
Спритники протягом місяця під приводом оформлення документів для отримання грошової компенсації за неякісні ліки заволоділи належними заявниці грошовими коштами в сумі майже 77 тисяч гривень. Потерпіла самостійно перераховувала кошти на рахунки, які вказували зловмисники.
Працівники поліції відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства та встановлюють осіб, причетних до вчинення злочину.
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