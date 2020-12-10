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Волинянку ошукали майже на 77 тисяч гривень

Волинянку ошукали майже на 77 тисяч гривень
Днями до Ковельського районного управління поліції звернулась 60-річна ковельчанка та повідомила, що її ошукали шахраї.

Про це йдеться на офіційній сторінці "Ковельське районне управління поліції ГУНП у Волинській області".

Спритники протягом місяця під приводом оформлення документів для отримання грошової компенсації за неякісні ліки заволоділи належними заявниці грошовими коштами в сумі майже 77 тисяч гривень. Потерпіла самостійно перераховувала кошти на рахунки, які вказували зловмисники.

Працівники поліції відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства та встановлюють осіб, причетних до вчинення злочину.

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Теги: шахраї, волинянка, поліція
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