Волинянку ошукали майже на 77 тисяч гривень

Днями до Ковельського районного управління поліції звернулась 60-річна ковельчанка та повідомила, що її ошукали шахраї.Про це йдеться на офіційній сторінці "Ковельське районне управління поліції ГУНП у Волинській області".Спритники протягом місяця під приводом оформлення документів для отримання грошової компенсації за неякісні ліки заволоділи належними заявниці грошовими коштами в сумі майже 77 тисяч гривень. Потерпіла самостійно перераховувала кошти на рахунки, які вказували зловмисники.Працівники поліції відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства та встановлюють осіб, причетних до вчинення злочину.