На Волині у снігову пастку потрапили бензовоз, «швидка» та інші автівки. ВІДЕО

Учора, 17 лютог, працівники пожежно-рятувальних підрозділів Волинської області здійснили 6 виїздів для проведення аварійно-рятувальних робіт на автошляхах.Про це повідомляє пресслужба Управління ДСНС у Волинській області.Інформують, що вивільнили 6 автомобілів, з яких 4 вантажні, 1 – легковий та автомобіль екстреної медичної допомоги. У вивільнених автомобілях перебувало 7 людей.Зокрема о 15:20 до служби 101 надійшло повідомлення про те, що на узбіччі автодороги у селі Струмівка забуксував автомобіль екстреної медичної допомоги, що транспортував хворого до лікарні. На місце події спрямували чергову варту 1-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька. Рятувальники відбуксирували автомобіль на стійку ділянку дороги.У місті Рожищі на вулиці 1 Травня рятувальники відбуксирували бензовоз, що потрапив у складну ситуацію на дорозі через щільний сніговий покрив.На околицях міста Горохова рятувальники допомогли здолати засніжений підйом водію великогабаритної вантажівки, що частково перекрила рух автотранспорту.