На Волині у снігову пастку потрапили бензовоз, «швидка» та інші автівки. ВІДЕО
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Учора, 17 лютог, працівники пожежно-рятувальних підрозділів Волинської області здійснили 6 виїздів для проведення аварійно-рятувальних робіт на автошляхах.
Про це повідомляє пресслужба Управління ДСНС у Волинській області.
Інформують, що вивільнили 6 автомобілів, з яких 4 вантажні, 1 – легковий та автомобіль екстреної медичної допомоги. У вивільнених автомобілях перебувало 7 людей.
Зокрема о 15:20 до служби 101 надійшло повідомлення про те, що на узбіччі автодороги у селі Струмівка забуксував автомобіль екстреної медичної допомоги, що транспортував хворого до лікарні. На місце події спрямували чергову варту 1-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька. Рятувальники відбуксирували автомобіль на стійку ділянку дороги.
У місті Рожищі на вулиці 1 Травня рятувальники відбуксирували бензовоз, що потрапив у складну ситуацію на дорозі через щільний сніговий покрив.
На околицях міста Горохова рятувальники допомогли здолати засніжений підйом водію великогабаритної вантажівки, що частково перекрила рух автотранспорту.
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Про це повідомляє пресслужба Управління ДСНС у Волинській області.
Інформують, що вивільнили 6 автомобілів, з яких 4 вантажні, 1 – легковий та автомобіль екстреної медичної допомоги. У вивільнених автомобілях перебувало 7 людей.
Зокрема о 15:20 до служби 101 надійшло повідомлення про те, що на узбіччі автодороги у селі Струмівка забуксував автомобіль екстреної медичної допомоги, що транспортував хворого до лікарні. На місце події спрямували чергову варту 1-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька. Рятувальники відбуксирували автомобіль на стійку ділянку дороги.
У місті Рожищі на вулиці 1 Травня рятувальники відбуксирували бензовоз, що потрапив у складну ситуацію на дорозі через щільний сніговий покрив.
На околицях міста Горохова рятувальники допомогли здолати засніжений підйом водію великогабаритної вантажівки, що частково перекрила рух автотранспорту.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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