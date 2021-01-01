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На Волині у снігову пастку потрапили бензовоз, «швидка» та інші автівки. ВІДЕО

На Волині у снігову пастку потрапили бензовоз, «швидка» та інші автівки. ВІДЕО
Учора, 17 лютог, працівники пожежно-рятувальних підрозділів Волинської області здійснили 6 виїздів для проведення аварійно-рятувальних робіт на автошляхах.

Про це повідомляє пресслужба Управління ДСНС у Волинській області.

Інформують, що вивільнили 6 автомобілів, з яких 4 вантажні, 1 – легковий та автомобіль екстреної медичної допомоги. У вивільнених автомобілях перебувало 7 людей.

Зокрема о 15:20 до служби 101 надійшло повідомлення про те, що на узбіччі автодороги у селі Струмівка забуксував автомобіль екстреної медичної допомоги, що транспортував хворого до лікарні. На місце події спрямували чергову варту 1-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька. Рятувальники відбуксирували автомобіль на стійку ділянку дороги.

У місті Рожищі на вулиці 1 Травня рятувальники відбуксирували бензовоз, що потрапив у складну ситуацію на дорозі через щільний сніговий покрив.

На околицях міста Горохова рятувальники допомогли здолати засніжений підйом водію великогабаритної вантажівки, що частково перекрила рух автотранспорту.


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Теги: рятувальники, Волинь
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