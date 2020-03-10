Які зарплати мають посадовці Володимир-Волинської райради

Віктор Хиць – 18 720 грн. Трохи менше його заступник Андрій Оніщук – 15 240 грн.



Про це Центру журналістських розслідувань



Нагадаємо, в рамках реформи децентралізації у 2020 році на Волині замість колишніх 16-ти утворили чотири нових райони: Луцький, Ковельський, Камінь-Каширський та Володимир-Волинський. Відповідно, новий Володимир-Волинський район поглинув подекуди повністю, а подекуди частково колишні Володимир-Волинський, Іваничівський, Локачинський та Любомльський райони. На місцевих виборах 25 жовтня 2020 року мешканці новоствореного Володимир-Волинського району обрали Володимир-Волинську райраду.



Згідно з інформацією зі штатного розпису, затвердженого на 2021 рік, загалом у штаті райради працюватиме восьмеро людей. Місячний фонд заробітної плати лише за посадовими окладами складає 55 546 грн.



Голова Володимир-Волинської райради Віктор Хиць отримуватиме 18 720 грн на місяць. Його посадовий оклад складає 15 тис. грн. За вислугу років він отримуватиме 3 120 грн та ще 600 грн за ранг. Відтак, за рік він заробить близько 224 640 грн.



Його заступник Андрій Оніщук отримуватиме за місяць 15 240 грн. Його осадовий оклад становить 12 тис. грн. Він також отримуватиме 2 540 грн за вислугу років та ще 700 грн за ранг. Загалом за рік він заробить 182 880 грн.



Начальниця відділу з питань документообігу, правової та організаційної роботи Тетяна Пасось зароблятиме 10 430 грн. Її посадовий оклад становить 7 тис. грн. За вислугу років вона отримуватиме 2 980 грн, а за ранг – 450 грн. Загалом за 2021 рік вона заробить 125 160 грн.



Начальниця відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення – головна бухгалтерка Ірина Халімон отримуватиме 8 880 грн. Її посадовий оклад складає 7 тис. грн. За вислугу років вона отримуватиме 1 480 грн, а за ранг 400 грн. За рік вона заробить 106 560 грн.



Головний спеціаліст юридичного забезпечення районної ради та з питань запобігання та виявлення корупції відділу з питань документообігу, правової та організаційної роботи Микола Тихий отримуватиме 6 тис. грн заробітної плати. Його посадовий оклад складає 5 100 грн. За вислугу років він отримуватиме 540 грн, 300 грн надбавки за ранг та 60 грн доплати. Загалом за рік він заробить 72 тис. грн.



Завідувач господарством – оператор газової котельні отримуватиме 6 тис. грн. Його посадовий оклад становить 4 тис. грн. За вислугу років він отримуватиме 1 200 грн надбавки та ще 800 грн доплати. За 2021 рік він заробить 72 тис. грн.



Також у Володимир-Волинській райраді передбачені дві посади операторів газової котельні. Кожен з них отримуватиме по 6 тис. грн заробітної плати. Посадовий оклад для одного з працівників складає 2 723 грн. Окрім того, вони отримують доплату по 3 277 грн кожен. За 2021 рік вони зароблять по 72 тис. грн.



Відтак, загалом у Володимир-Волинській районній раді у місяць на заробітні плати витрачатимуть 77 270 грн. При цьому за увесь 2021 рік на оплату праці посадовців наразі передбачено 927 240 грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На заробітні плати посадовців нової Володимир-Волинської районної ради щомісячно витрачатимуть приблизно 77 тис. грн. Найбільше зароблятиме голова райради– 18 720 грн. Трохи менше його заступник– 15 240 грн.Про це Центру журналістських розслідувань «Сила правди» повідомили у Володимир-Волинській райраді.Нагадаємо, в рамках реформи децентралізації у 2020 році на Волині замість колишніх 16-ти утворили чотири нових райони: Луцький, Ковельський, Камінь-Каширський та Володимир-Волинський. Відповідно, новий Володимир-Волинський район поглинув подекуди повністю, а подекуди частково колишні Володимир-Волинський, Іваничівський, Локачинський та Любомльський райони. На місцевих виборах 25 жовтня 2020 року мешканці новоствореного Володимир-Волинського району обрали Володимир-Волинську райраду.Згідно з інформацією зі штатного розпису, затвердженого на 2021 рік, загалом у штаті райради працюватиме восьмеро людей. Місячний фонд заробітної плати лише за посадовими окладами складає 55 546 грн.Голова Володимир-Волинської райради Віктор Хиць отримуватиме 18 720 грн на місяць. Його посадовий оклад складає 15 тис. грн. За вислугу років він отримуватиме 3 120 грн та ще 600 грн за ранг. Відтак, за рік він заробить близько 224 640 грн.Його заступник Андрій Оніщук отримуватиме за місяць 15 240 грн. Його осадовий оклад становить 12 тис. грн. Він також отримуватиме 2 540 грн за вислугу років та ще 700 грн за ранг. Загалом за рік він заробить 182 880 грн.Начальниця відділу з питань документообігу, правової та організаційної роботизароблятиме 10 430 грн. Її посадовий оклад становить 7 тис. грн. За вислугу років вона отримуватиме 2 980 грн, а за ранг – 450 грн. Загалом за 2021 рік вона заробить 125 160 грн.Начальниця відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення – головна бухгалтеркаотримуватиме 8 880 грн. Її посадовий оклад складає 7 тис. грн. За вислугу років вона отримуватиме 1 480 грн, а за ранг 400 грн. За рік вона заробить 106 560 грн.Головний спеціаліст юридичного забезпечення районної ради та з питань запобігання та виявлення корупції відділу з питань документообігу, правової та організаційної роботи Микола Тихий отримуватиме 6 тис. грн заробітної плати. Його посадовий оклад складає 5 100 грн. За вислугу років він отримуватиме 540 грн, 300 грн надбавки за ранг та 60 грн доплати. Загалом за рік він заробить 72 тис. грн.Завідувач господарством – оператор газової котельні отримуватиме 6 тис. грн. Його посадовий оклад становить 4 тис. грн. За вислугу років він отримуватиме 1 200 грн надбавки та ще 800 грн доплати. За 2021 рік він заробить 72 тис. грн.Також у Володимир-Волинській райраді передбачені дві посади операторів газової котельні. Кожен з них отримуватиме по 6 тис. грн заробітної плати. Посадовий оклад для одного з працівників складає 2 723 грн. Окрім того, вони отримують доплату по 3 277 грн кожен. За 2021 рік вони зароблять по 72 тис. грн.Відтак, загалом у Володимир-Волинській районній раді у місяць на заробітні плати витрачатимуть 77 270 грн. При цьому за увесь 2021 рік на оплату праці посадовців наразі передбачено 927 240 грн.

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