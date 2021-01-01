У Росії з ножем напали на коменданта українського Генконсульства

У Санкт-Петербурзі в Генеральному консульстві України сьогодні, 19 лютого, на військовослужбовця Держприкордонслужби, який виконує завдання з охорони закордонних дипломатичних установ України, напав невідомий чоловік.Про це повідомляє МВС України.Він завдав прикордоннику 2 ножових поранення.Нападник виявився громадянином РФ. Чоловік без пояснення та видимих на те причин накинувся на військовослужбовця відразу, щойно йому відчинили двері.Лише завдячуючи реакції прикордонника, нанесені йому поранення виявилися не смертельними. Співробітники Генконсульства України негайно викликали на місце швидку допомогу.До її приїзду інший військовослужбовець Державної прикордонної служби України надав пораненому всю необхідну первинну медичну допомогу.Нападник затриманий. Невдовзі на місце прибули слідчі.