Комунальники ліквідували порив на Сухомлинського: вода вже є у всіх будинках
Сьогодні, 17:46
У Луцьку ліквідували два складних пориви на вулиці Сухомлинського. І водопостачання в усіх будинках повністю відновили.
Про це йдеться на сайті Луцькради.
Нагадаємо, що аварійна ситуація у цьому районі ускладнилась виявленням ще одного прихованого пориву. Внаслідок проведення ремонтних робіт, кілька будинків лишалися без водопостачання.
Наразі працівники КП «Луцькводоканал» відремонтували всі пошкодження водогону на глибині близько чотирьох метрів.
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Про це йдеться на сайті Луцькради.
Нагадаємо, що аварійна ситуація у цьому районі ускладнилась виявленням ще одного прихованого пориву. Внаслідок проведення ремонтних робіт, кілька будинків лишалися без водопостачання.
Наразі працівники КП «Луцькводоканал» відремонтували всі пошкодження водогону на глибині близько чотирьох метрів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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