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Комунальники ліквідували порив на Сухомлинського: вода вже є у всіх будинках

Комунальники ліквідували порив на Сухомлинського: вода вже є у всіх будинках
У Луцьку ліквідували два складних пориви на вулиці Сухомлинського. І водопостачання в усіх будинках повністю відновили.

Про це йдеться на сайті Луцькради.

Нагадаємо, що аварійна ситуація у цьому районі ускладнилась виявленням ще одного прихованого пориву. Внаслідок проведення ремонтних робіт, кілька будинків лишалися без водопостачання.

Наразі працівники КП «Луцькводоканал» відремонтували всі пошкодження водогону на глибині близько чотирьох метрів.






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Теги: вода, відновлення, Луцьк
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