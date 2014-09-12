вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

РНБО застосувала санкції до Медведчука та його дружини

РНБО застосувала санкції до Медведчука та його дружини
Рада національної безпеки і оборони України прийняла рішення застосувати санкції щодо Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко.

Про це сказав секретар РНБО Олексій Данілов за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони, передає кореспондент УНН.

“Сьогодні РНБО прийняла рішення стосовно 19 юридичних та 8 фізичних осіб, до яких з сьогоднішнього дня указом Президента буде накладено відповідні санкції... Що стосується громадян, відносно яких застосовано санкції — це Вацьковський Костянтин Борисович, громадянин РФ, Донченко Віталий Валерійович, громадянин РФ, Лавренюк Наталія Миколаївна, громадянка України, Лісогор Сергій Вікторович, громадянин РФ, пані Марченко Оксана Михайлівна<, громадянка України, Маслюк Олександр Миколайович, громадянин РФ, Медведчук Віктор Володимирович, громадянин України, і Попов Михайло Георгійович, громадянин РФ”, — сказав Данілов.

З його слів, компанії, які сьогодні потрапили під санкції: зареєстровані на території РФ, компанії, частина яких зареєстрована в Молдові, і зареєстровані в інших державах.

Щодо 5 компаній, які є власниками літаків, що здійснювали польоти з Києва на Москву, всупереч діючих нормативно-правових актів, так само потрапили під санкції, додав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: санкції, Медвечук, Марченко, РНБО
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Тераса на 50 «квадратів», кінотеатр та особлива алея: якою буде «Луцька Венеція» у парку 900-річчя
Пересадка органів у Волинській обласній клінічній лікарні: коли це відбудеться і на якому етапі підготовка
У Луцьку заборонили «варварське» кронування дерев
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Письменниця з Волині відзначила 90-річний ювілей. ФОТО
Сьогодні, 19:05
РНБО застосувала санкції до Медведчука та його дружини
Сьогодні, 18:50
Один їв консервовані гриби, інший – в’ялену рибу: в Україні від ботулізму померли двоє людей
Сьогодні, 18:34
На Чернігівщині шахрайки «зняли порчу» з жінки за майже мільйон гривень
Сьогодні, 18:01
У Нововолинську поліцейські проводять масштабні обшуки. ФОТО
Сьогодні, 17:53
Схожі новини
Україна застосує персональні санкції щодо Росії Україна застосує персональні санкції щодо Росії
12 вересень, 2014, 14:50
Євросоюз може зняти санкції з Януковича, Арбузова і Табачника, – ЗМІ Євросоюз може зняти санкції з Януковича, Арбузова і Табачника, – ЗМІ
10 лютий, 23:34
Розширення для обходу блокування «ВКонтакте» крало дані українців, – РНБО Розширення для обходу блокування «ВКонтакте» крало дані українців, – РНБО
07 лютий, 05:15
Зеленський заблокував канали Медведчука Зеленський заблокував канали Медведчука
03 лютий, 09:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Тераса на 50 «квадратів», кінотеатр та особлива алея: якою буде «Луцька Венеція» у парку 900-річчя
Сьогодні, 12:00
 1
Письменниця з Волині відзначила 90-річний ювілей. ФОТО
Сьогодні, 19:05
 0
РНБО застосувала санкції до Медведчука та його дружини
Сьогодні, 18:50
 0
Один їв консервовані гриби, інший – в’ялену рибу: в Україні від ботулізму померли двоє людей
Сьогодні, 18:34
 0
На Чернігівщині шахрайки «зняли порчу» з жінки за майже мільйон гривень
Сьогодні, 18:01
 0
Медіа
відео
1/8