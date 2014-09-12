РНБО застосувала санкції до Медведчука та його дружини

Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко.



Про це сказав секретар РНБО Олексій Данілов за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони, передає кореспондент



“Сьогодні РНБО прийняла рішення стосовно 19 юридичних та 8 фізичних осіб, до яких з сьогоднішнього дня указом Президента буде накладено відповідні санкції... Що стосується громадян, відносно яких застосовано санкції — це Вацьковський Костянтин Борисович, громадянин РФ, Донченко Віталий Валерійович, громадянин РФ, Лавренюк Наталія Миколаївна, громадянка України, Лісогор Сергій Вікторович, громадянин РФ, пані Марченко Оксана Михайлівна<, громадянка України, Маслюк Олександр Миколайович, громадянин РФ, Медведчук Віктор Володимирович, громадянин України, і Попов Михайло Георгійович, громадянин РФ”, — сказав Данілов.



З його слів, компанії, які сьогодні потрапили під санкції: зареєстровані на території РФ, компанії, частина яких зареєстрована в Молдові, і зареєстровані в інших державах.



Щодо 5 компаній, які є власниками літаків, що здійснювали польоти з Києва на Москву, всупереч діючих нормативно-правових актів, так само потрапили під санкції, додав він.

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