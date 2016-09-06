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Луцькі боксери перемогли на турнірі у Польщі. ФОТО

Луцькі боксери перемогли на турнірі у Польщі. ФОТО
20-21 лютого 2021 року в місті Люблін в Польщі відбувся 8 турнір з боксу Turnieju Lubelszczyzny, у якому взяли участь спортсмени Волині та здобули 3 золоті медалі.

Про це повідомляє управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.

Чемпіонами турніру стали учні відділення боксу ДЮСШ № 2 Луцької міської ради Бєлік Іван у ваговій категорії 36 кг, Абрамчук Микита у ваговій категорії 48 кг та Зарудницький Вадим у ваговій категорії 52 кг.

Тренує боксерів тренерський колектив відділення боксу ДЮСШ № 2 Луцької міської ради: Каменєв Артур, Боярчук Василь, Боярчук Петро, Мельниченко Сергій.

Луцькі боксери перемогли на турнірі у Польщі. ФОТО
Луцькі боксери перемогли на турнірі у Польщі. ФОТО
Луцькі боксери перемогли на турнірі у Польщі. ФОТО
Луцькі боксери перемогли на турнірі у Польщі. ФОТО
Луцькі боксери перемогли на турнірі у Польщі. ФОТО


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Теги: боксери, Волинь, Польща, турнір
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