Луцькі боксери перемогли на турнірі у Польщі. ФОТО
Сьогодні, 18:17
20-21 лютого 2021 року в місті Люблін в Польщі відбувся 8 турнір з боксу Turnieju Lubelszczyzny, у якому взяли участь спортсмени Волині та здобули 3 золоті медалі.
Про це повідомляє управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.
Чемпіонами турніру стали учні відділення боксу ДЮСШ № 2 Луцької міської ради Бєлік Іван у ваговій категорії 36 кг, Абрамчук Микита у ваговій категорії 48 кг та Зарудницький Вадим у ваговій категорії 52 кг.
Тренує боксерів тренерський колектив відділення боксу ДЮСШ № 2 Луцької міської ради: Каменєв Артур, Боярчук Василь, Боярчук Петро, Мельниченко Сергій.
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Про це повідомляє управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.
Чемпіонами турніру стали учні відділення боксу ДЮСШ № 2 Луцької міської ради Бєлік Іван у ваговій категорії 36 кг, Абрамчук Микита у ваговій категорії 48 кг та Зарудницький Вадим у ваговій категорії 52 кг.
Тренує боксерів тренерський колектив відділення боксу ДЮСШ № 2 Луцької міської ради: Каменєв Артур, Боярчук Василь, Боярчук Петро, Мельниченко Сергій.
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