Луцькі боксери перемогли на турнірі у Польщі. ФОТО





Про це повідомляє управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.



Чемпіонами турніру стали учні відділення боксу ДЮСШ № 2 Луцької міської ради Бєлік Іван у ваговій категорії 36 кг, Абрамчук Микита у ваговій категорії 48 кг та Зарудницький Вадим у ваговій категорії 52 кг.



Тренує боксерів тренерський колектив відділення боксу ДЮСШ № 2 Луцької міської ради: Каменєв Артур, Боярчук Василь, Боярчук Петро, Мельниченко Сергій.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 20-21 лютого 2021 року в місті Люблін в Польщі відбувся 8 турнір з боксу Turnieju Lubelszczyzny, у якому взяли участь спортсмени Волині та здобули 3 золоті медалі.Про це повідомляє управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.Чемпіонами турніру стали учні відділення боксу ДЮСШ № 2 Луцької міської радиу ваговій категорії 36 кг,у ваговій категорії 48 кг тау ваговій категорії 52 кг.Тренує боксерів тренерський колектив відділення боксу ДЮСШ № 2 Луцької міської ради:

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