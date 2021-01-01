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У Луцьку п'яний 21-річний водій їздив без документів та номерних знаків

У Луцьку п'яний 21-річний водій їздив без документів та номерних знаків
Луцькі патрульні відсторонили 21-річного водія від керування, який не виконував вимогу про зупинку, їздив без документів та з ознаками алкогольного сп’яніння.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській області.

19 лютого у Луцьку на вулиці Винниченка поліцейські помітили транспортний засіб Alfa Romeo, керманич якого рухався без переднього номерного знаку, чим порушував ПДР.

Патрульні подали сигнал про зупинку, однак чоловік тільки пришвидшив рух авто та намагався втекти. Завдяки професійним діям інспекторів, уже невдовзі вказаний транспортний засіб був зупинений екіпажем шляхом блокування.

Під час спілкування з 21-річним місцевим жителем охоронці порядку виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння та встановили, що він керує транспортним засобом без відповідних на те документів.

Пройти огляд на стан алкогольного сп’яніння на місці зупинки транспортного засобу з використанням спеціального технічного засобу чи у лікаря закладу охорони здоров’я він відмовився в присутності двох свідків.

На нього склали протоколи за ч. 1 ст. 130 (Керування в стані сп’яніння) та ст. 122-2 (Невиконання водіями вимог про зупинку), винесли постанову за ст. 126 (Керування без відповідних документів) КУпАП та відсторонили від керування.

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Теги: Луцьк, водій-порушник, патрульна поліція
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