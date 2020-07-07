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На Чернігівщині вантажний автомобіль на мосту пробив огорожу і впав у річку, водій загинув

На Чернігівщині вантажний автомобіль на мосту пробив огорожу і впав у річку, водій загинув
22 лютого на автодорозі Київ-Чернігів-Нові Яриловичі в районі села Шестовиця сталося ДТП. Вантажний автомобіль на мосту пробив огорожу і впав у річку Десна.

Про це повідомляють Факти.

Водієм вантажівки виявився громадянин Туреччини 1990 року народження, він загинув.

– На автодорозі М-01 Київ-Чернігів-Нові Яриловичі біля с. Шестовиця Чернігівського району вантажний автомобіль з причепом Mercedes-Benz Actros, зруйнувавши конструктивні елементи огорожі моста і відбійника, впав з майже 20-метрової висоти в р. Десна і частково затонув.


Водій 1990 року народження, громадянин Турецької республіки, загинув, – повідомило Міністерство внутрішніх справ України.

Згідно з інформацією, рятувальники розчистили берег річки, водолази ДСНС обстежили затонулий транспортний засіб, закріпили троси і за допомогою автокрана і автомобіля КрАЗ вилучили з води вантажівку із загиблим водієм.

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Теги: вантажівка, міст, Десна, річка, рятувальники
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