На Чернігівщині вантажний автомобіль на мосту пробив огорожу і впав у річку, водій загинув
Сьогодні, 04:15
22 лютого на автодорозі Київ-Чернігів-Нові Яриловичі в районі села Шестовиця сталося ДТП. Вантажний автомобіль на мосту пробив огорожу і впав у річку Десна.
Про це повідомляють Факти.
Водієм вантажівки виявився громадянин Туреччини 1990 року народження, він загинув.
– На автодорозі М-01 Київ-Чернігів-Нові Яриловичі біля с. Шестовиця Чернігівського району вантажний автомобіль з причепом Mercedes-Benz Actros, зруйнувавши конструктивні елементи огорожі моста і відбійника, впав з майже 20-метрової висоти в р. Десна і частково затонув.
Водій 1990 року народження, громадянин Турецької республіки, загинув, – повідомило Міністерство внутрішніх справ України.
Згідно з інформацією, рятувальники розчистили берег річки, водолази ДСНС обстежили затонулий транспортний засіб, закріпили троси і за допомогою автокрана і автомобіля КрАЗ вилучили з води вантажівку із загиблим водієм.
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Про це повідомляють Факти.
Водієм вантажівки виявився громадянин Туреччини 1990 року народження, він загинув.
– На автодорозі М-01 Київ-Чернігів-Нові Яриловичі біля с. Шестовиця Чернігівського району вантажний автомобіль з причепом Mercedes-Benz Actros, зруйнувавши конструктивні елементи огорожі моста і відбійника, впав з майже 20-метрової висоти в р. Десна і частково затонув.
Водій 1990 року народження, громадянин Турецької республіки, загинув, – повідомило Міністерство внутрішніх справ України.
Згідно з інформацією, рятувальники розчистили берег річки, водолази ДСНС обстежили затонулий транспортний засіб, закріпили троси і за допомогою автокрана і автомобіля КрАЗ вилучили з води вантажівку із загиблим водієм.
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