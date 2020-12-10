вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Яка ситуація із грипом та ГРВІ на Волині та у яких районах найбільше хворіють

Яка ситуація із грипом та ГРВІ на Волині та у яких районах найбільше хворіють
На Волині упродовж останнього тижня епідемічна ситуація щодо ГРВІ була на невисокому рівні. Інтенсивний показник становить 457 на 100 тисяч населення (вищий від середньодержавного на 2%).

Про це інформує Волинський лабораторний центр.

Перевищення епідемічного порогу не зареєстрували на жодній адміністративній території. В загальному в області він нижчий від розрахункового на 20%. Вищі від середньообласного показники захворюваності у Луцьку (1024 на 100 тис. населення), Луцькому (462), Ківерцівському (467) та Горохівському (460) районах.

Протягом останнього тижня в області захворюваність гострими респіраторними інфекціями, в тому числі на коронавірусну інфекцію, збільшилась на 12% і становить понад 4,7 тис. осіб, проти 3,2 тис. попереднього тижня.

Інформують, що продовжує зберігатись тенденція до росту захворюваності серед дітей і становить 48% (понад 2 тис.) від загальної кількості постраждалих. Таку ситуацію пояснюють перебуванням дітей в організованих колективах (становлять 72% від всіх захворілих дітей).

Майже три відсотки від загальної кількості захворілих госпіталізували, переважно це дорослі (88%). Летальних випадків від грипу не зареєстрували.

З початку епідемічного сезону перехворіло приблизно 97 тисяч волинян, що на 10% менше минулого епідсезону, це 9% населення області.

З початку епідсезону на Волині проти грипу вакцинували понад 2,6 тис. осіб, із них 56% — це особи із групи ризику (персонал медичних закладів, діти віком від 6 міс. до 5 років, особи з хронічними захворюваннями, особи віком понад 65 років).

Поряд із проведенням ПЛР-тестування на SARS-CoV-2, вірусологічна лабораторія обласного лабораторного центру проводить дослідження на виявлення вірусів грипу А і грипу В та інших вірусів респіраторної групи.

На сьогодні обстежили понад 200 осіб. Вірусів грипу не виявили. Збудники інших гострих респіраторних інфекцій виявили у 25% пацієнтів.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: грип, ГРВІ, Волинь, статистика
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Тераса на 50 «квадратів», кінотеатр та особлива алея: якою буде «Луцька Венеція» у парку 900-річчя
Пересадка органів у Волинській обласній клінічній лікарні: коли це відбудеться і на якому етапі підготовка
У Луцьку заборонили «варварське» кронування дерев
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Хворий на ДЦП юнак з Волині виготовляє мило ручної роботи
Сьогодні, 17:05
Яка ситуація із грипом та ГРВІ на Волині та у яких районах найбільше хворіють
Сьогодні, 16:43
У Луцьку на Кравчука буде новий сквер
Сьогодні, 16:17
У Луцьку ліквідовують ями на дорогах
Сьогодні, 16:16
Кабмін заборонив пасажирські перевезення в «червоній» зоні карантину
Сьогодні, 15:51
Схожі новини
Де на Волині найбільше хворіють на грип та ГРВІ Де на Волині найбільше хворіють на грип та ГРВІ
10 грудень, 2020, 11:11
Розповіли, яка ситуація із грипом та ГРВІ на Волині Розповіли, яка ситуація із грипом та ГРВІ на Волині
11 лютий, 09:58
На ГРВІ за минулий тиждень захворіло 5 тисяч волинян, більша половина із них – діти На ГРВІ за минулий тиждень захворіло 5 тисяч волинян, більша половина із них – діти
31 грудень, 2020, 18:37
На Волині перевищений епідпоріг захворюваності на грип та ГРВІ На Волині перевищений епідпоріг захворюваності на грип та ГРВІ
04 грудень, 2020, 17:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Хворий на ДЦП юнак з Волині виготовляє мило ручної роботи
Сьогодні, 17:05
 0
Яка ситуація із грипом та ГРВІ на Волині та у яких районах найбільше хворіють
Сьогодні, 16:43
 0
У Луцьку на Кравчука буде новий сквер
Сьогодні, 16:17
 0
У Луцьку ліквідовують ями на дорогах
Сьогодні, 16:16
 0
Кабмін заборонив пасажирські перевезення в «червоній» зоні карантину
Сьогодні, 15:51
 0
Медіа
відео
1/8