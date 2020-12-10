Яка ситуація із грипом та ГРВІ на Волині та у яких районах найбільше хворіють

На Волині упродовж останнього тижня епідемічна ситуація щодо ГРВІ була на невисокому рівні. Інтенсивний показник становить 457 на 100 тисяч населення (вищий від середньодержавного на 2%).Про це інформує Волинський лабораторний центр.Перевищення епідемічного порогу не зареєстрували на жодній адміністративній території. В загальному в області він нижчий від розрахункового на 20%. Вищі від середньообласного показники захворюваності у Луцьку (1024 на 100 тис. населення), Луцькому (462), Ківерцівському (467) та Горохівському (460) районах.Протягом останнього тижня в області захворюваність гострими респіраторними інфекціями, в тому числі на коронавірусну інфекцію, збільшилась на 12% і становить понад 4,7 тис. осіб, проти 3,2 тис. попереднього тижня.Інформують, що продовжує зберігатись тенденція до росту захворюваності серед дітей і становить 48% (понад 2 тис.) від загальної кількості постраждалих. Таку ситуацію пояснюють перебуванням дітей в організованих колективах (становлять 72% від всіх захворілих дітей).Майже три відсотки від загальної кількості захворілих госпіталізували, переважно це дорослі (88%). Летальних випадків від грипу не зареєстрували.З початку епідемічного сезону перехворіло приблизно 97 тисяч волинян, що на 10% менше минулого епідсезону, це 9% населення області.З початку епідсезону на Волині проти грипу вакцинували понад 2,6 тис. осіб, із них 56% — це особи із групи ризику (персонал медичних закладів, діти віком від 6 міс. до 5 років, особи з хронічними захворюваннями, особи віком понад 65 років).Поряд із проведенням ПЛР-тестування на SARS-CoV-2, вірусологічна лабораторія обласного лабораторного центру проводить дослідження на виявлення вірусів грипу А і грипу В та інших вірусів респіраторної групи.На сьогодні обстежили понад 200 осіб. Вірусів грипу не виявили. Збудники інших гострих респіраторних інфекцій виявили у 25% пацієнтів.