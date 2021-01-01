вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В Україні запустили сервіс «е-Ветеран»

В Україні запустили сервіс «е-Ветеран»
В Україні почала роботу платформа інформаційних сервісів «е-Ветеран» – інформаційно-довідкова система, розроблена спеціально для ветеранів війни.

Система складатиметься з кількох модулів з інформацією щодо процедур і сервісів, якими зможуть скористатися ветерани, - пише Главком., посилаючись на Міністерство ветеранів Україні

У системі узагальнено інформацію щодо послуг з психологічної допомоги та санаторно-курортного лікування, – про це йдеться у повідомленні Міністерства у справах ветеранів.

«Відтепер за допомогою звичайного смартфона, ПК чи ноутбука можна цілодобово отримати найповнішу інформацію про санаторно-курортні заклади, суб’єкти надання послуг із психологічної реабілітації, які працюють з ветеранами», – зазначили у Мінветеранів.

За словами міністра у справах ветеранів Юлії Лапутіної, впровадження системи підвищить поінформованість щодо пільг і послуг та значно покращить процедуру користування ними.

«Сервіс «е-Ветеран» створений ветеранами для ветеранів і про ветеранів. Тому для нас дуже важливо, щоб ця система була досконалою і користувачі були задоволені її роботою. Цього можна досягти, лише отримавши відгуки після тестування системи користувачами. Тому закликаю ветеранів до комунікації і зворотного зв’язку», – зазначила Лапутіна.

Система складатиметься з кількох модулів з інформацією щодо процедур і сервісів, якими зможуть скористатися ветерани. 24 лютого презентували перший з них: інформаційний довідник щодо послуг у сфері лікування та психологічної допомоги, а також процедур, які потрібно пройти для їх отримання. У довіднику є карта України, де відображені надавачі послуг. Потрібні заклади можна шукати й обирати за низкою параметрів.

Наміри створити платформу для ветеранів у Мінветеранів оголошували ще в червні 2019 року. Тоді ж Кабінет міністрів України схвалив створення Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ветерани, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хотів на собі оцінити безпечність, – перший вакцинований від коронавірусу на Волині
Тераса на 50 «квадратів», кінотеатр та особлива алея: якою буде «Луцька Венеція» у парку 900-річчя
Пересадка органів у Волинській обласній клінічній лікарні: коли це відбудеться і на якому етапі підготовка
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україні запустили сервіс «е-Ветеран»
Сьогодні, 00:15
26 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Посли Канади та Німеччини зачитали вірші Лесі Українки. ВІДЕО
25 лютий, 23:34
В Києві презентували унікальне зібрання творів Лесі Українки, яке підготували волиняни
25 лютий, 22:59
Поляк хотів через «Ягодин» незаконно вивезти з України десятки тисяч євро. ФОТО
25 лютий, 22:32
Схожі новини
Посли Канади та Німеччини зачитали вірші Лесі Українки. ВІДЕО Посли Канади та Німеччини зачитали вірші Лесі Українки. ВІДЕО
25 лютий, 23:34
Держава виділить гроші на реставрацію Олицького замку Держава виділить гроші на реставрацію Олицького замку
25 лютий, 20:40
Чому у лютому електроенергія в Україні здорожчала на 21% Чому у лютому електроенергія в Україні здорожчала на 21%
25 лютий, 18:45
В Україні хочуть випустити монету із зображенням оперного співака та учасника АТО В Україні хочуть випустити монету із зображенням оперного співака та учасника АТО
24 лютий, 04:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні запустили сервіс «е-Ветеран»
Сьогодні, 00:15
 0
26 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Посли Канади та Німеччини зачитали вірші Лесі Українки. ВІДЕО
25 лютий, 23:34
 0
В Києві презентували унікальне зібрання творів Лесі Українки, яке підготували волиняни
25 лютий, 22:59
 0
Поляк хотів через «Ягодин» незаконно вивезти з України десятки тисяч євро. ФОТО
25 лютий, 22:32
 0
Медіа
відео
1/8