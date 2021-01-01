В Україні запустили сервіс «е-Ветеран»
Сьогодні, 00:15
В Україні почала роботу платформа інформаційних сервісів «е-Ветеран» – інформаційно-довідкова система, розроблена спеціально для ветеранів війни.
Система складатиметься з кількох модулів з інформацією щодо процедур і сервісів, якими зможуть скористатися ветерани, - пише Главком., посилаючись на Міністерство ветеранів Україні
У системі узагальнено інформацію щодо послуг з психологічної допомоги та санаторно-курортного лікування, – про це йдеться у повідомленні Міністерства у справах ветеранів.
«Відтепер за допомогою звичайного смартфона, ПК чи ноутбука можна цілодобово отримати найповнішу інформацію про санаторно-курортні заклади, суб’єкти надання послуг із психологічної реабілітації, які працюють з ветеранами», – зазначили у Мінветеранів.
За словами міністра у справах ветеранів Юлії Лапутіної, впровадження системи підвищить поінформованість щодо пільг і послуг та значно покращить процедуру користування ними.
«Сервіс «е-Ветеран» створений ветеранами для ветеранів і про ветеранів. Тому для нас дуже важливо, щоб ця система була досконалою і користувачі були задоволені її роботою. Цього можна досягти, лише отримавши відгуки після тестування системи користувачами. Тому закликаю ветеранів до комунікації і зворотного зв’язку», – зазначила Лапутіна.
Система складатиметься з кількох модулів з інформацією щодо процедур і сервісів, якими зможуть скористатися ветерани. 24 лютого презентували перший з них: інформаційний довідник щодо послуг у сфері лікування та психологічної допомоги, а також процедур, які потрібно пройти для їх отримання. У довіднику є карта України, де відображені надавачі послуг. Потрібні заклади можна шукати й обирати за низкою параметрів.
Наміри створити платформу для ветеранів у Мінветеранів оголошували ще в червні 2019 року. Тоді ж Кабінет міністрів України схвалив створення Єдиного державного реєстру ветеранів війни.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Система складатиметься з кількох модулів з інформацією щодо процедур і сервісів, якими зможуть скористатися ветерани, - пише Главком., посилаючись на Міністерство ветеранів Україні
У системі узагальнено інформацію щодо послуг з психологічної допомоги та санаторно-курортного лікування, – про це йдеться у повідомленні Міністерства у справах ветеранів.
«Відтепер за допомогою звичайного смартфона, ПК чи ноутбука можна цілодобово отримати найповнішу інформацію про санаторно-курортні заклади, суб’єкти надання послуг із психологічної реабілітації, які працюють з ветеранами», – зазначили у Мінветеранів.
За словами міністра у справах ветеранів Юлії Лапутіної, впровадження системи підвищить поінформованість щодо пільг і послуг та значно покращить процедуру користування ними.
«Сервіс «е-Ветеран» створений ветеранами для ветеранів і про ветеранів. Тому для нас дуже важливо, щоб ця система була досконалою і користувачі були задоволені її роботою. Цього можна досягти, лише отримавши відгуки після тестування системи користувачами. Тому закликаю ветеранів до комунікації і зворотного зв’язку», – зазначила Лапутіна.
Система складатиметься з кількох модулів з інформацією щодо процедур і сервісів, якими зможуть скористатися ветерани. 24 лютого презентували перший з них: інформаційний довідник щодо послуг у сфері лікування та психологічної допомоги, а також процедур, які потрібно пройти для їх отримання. У довіднику є карта України, де відображені надавачі послуг. Потрібні заклади можна шукати й обирати за низкою параметрів.
Наміри створити платформу для ветеранів у Мінветеранів оголошували ще в червні 2019 року. Тоді ж Кабінет міністрів України схвалив створення Єдиного державного реєстру ветеранів війни.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
В Україні запустили сервіс «е-Ветеран»
Сьогодні, 00:15
26 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Посли Канади та Німеччини зачитали вірші Лесі Українки. ВІДЕО
25 лютий, 23:34
В Києві презентували унікальне зібрання творів Лесі Українки, яке підготували волиняни
25 лютий, 22:59