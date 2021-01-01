В Україні запустили сервіс «е-Ветеран»





Система складатиметься з кількох модулів з інформацією щодо процедур і сервісів, якими зможуть скористатися ветерани, - пише



У системі узагальнено інформацію щодо послуг з психологічної допомоги та санаторно-курортного лікування, – про це йдеться у повідомленні Міністерства у справах ветеранів.



«Відтепер за допомогою звичайного смартфона, ПК чи ноутбука можна цілодобово отримати найповнішу інформацію про санаторно-курортні заклади, суб’єкти надання послуг із психологічної реабілітації, які працюють з ветеранами», – зазначили у Мінветеранів.



За словами міністра у справах ветеранів Юлії Лапутіної, впровадження системи підвищить поінформованість щодо пільг і послуг та значно покращить процедуру користування ними.



«Сервіс «е-Ветеран» створений ветеранами для ветеранів і про ветеранів. Тому для нас дуже важливо, щоб ця система була досконалою і користувачі були задоволені її роботою. Цього можна досягти, лише отримавши відгуки після тестування системи користувачами. Тому закликаю ветеранів до комунікації і зворотного зв’язку», – зазначила Лапутіна.



Система складатиметься з кількох модулів з інформацією щодо процедур і сервісів, якими зможуть скористатися ветерани. 24 лютого презентували перший з них: інформаційний довідник щодо послуг у сфері лікування та психологічної допомоги, а також процедур, які потрібно пройти для їх отримання. У довіднику є карта України, де відображені надавачі послуг. Потрібні заклади можна шукати й обирати за низкою параметрів.



Наміри створити платформу для ветеранів у Мінветеранів оголошували ще в червні 2019 року. Тоді ж Кабінет міністрів України схвалив створення Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

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