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Через вікно проник до будинку: на Волині спіймали зловмисника, який обікрав пенсіонерку

Через вікно проник до будинку: на Волині спіймали зловмисника, який обікрав пенсіонерку
У Володимир-Волинському районі затримали зловмисника, який проник до будинку пенсіонерки та обікрав її.

Про це повідомляє ГУ НП у Волинській області.

Про крадіжку поліцію повідомила власниця будинку, 61-річна жителька району. Невідомий демонтував віконну шибу, проник до будинку та викрав продукти харчування, цигарки та гроші. Сума завданих матеріальних збитків - понад 1 тисячу гривень.

Поліцейський офіцер громади Устилузької ОТГ оперативно встановив, що вчинення крадіжки причетний 25-річний житель Володимир-Волинського району.

На місце прибула слідчо-оперативна група поліції. Частину викраденого майна вилучили. Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За фактом крадіжки з проникненням у житло слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до шести років позбавлення волі. Триває слідство.

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Теги: Володимир-Волинський, Волинь, крадіжка, поліція
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