Через вікно проник до будинку: на Волині спіймали зловмисника, який обікрав пенсіонерку





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Про крадіжку поліцію повідомила власниця будинку, 61-річна жителька району. Невідомий демонтував віконну шибу, проник до будинку та викрав продукти харчування, цигарки та гроші. Сума завданих матеріальних збитків - понад 1 тисячу гривень.



Поліцейський офіцер громади Устилузької ОТГ оперативно встановив, що вчинення крадіжки причетний 25-річний житель Володимир-Волинського району.



На місце прибула слідчо-оперативна група поліції. Частину викраденого майна вилучили. Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.



За фактом крадіжки з проникненням у житло слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до шести років позбавлення волі. Триває слідство.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимир-Волинському районі затримали зловмисника, який проник до будинку пенсіонерки та обікрав її.Про це повідомляє ГУ НП у Волинській області.Про крадіжку поліцію повідомила власниця будинку, 61-річна жителька району. Невідомий демонтував віконну шибу, проник до будинку та викрав продукти харчування, цигарки та гроші. Сума завданих матеріальних збитків - понад 1 тисячу гривень.Поліцейський офіцер громади Устилузької ОТГ оперативно встановив, що вчинення крадіжки причетний 25-річний житель Володимир-Волинського району.На місце прибула слідчо-оперативна група поліції. Частину викраденого майна вилучили. Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.За фактом крадіжки з проникненням у житло слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до шести років позбавлення волі. Триває слідство.

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