Двоє людей загинули: на Рівненщині автівка влетіла в огорожу санаторію
Сьогодні, 13:36
Учора, 27 лютого, близько 21:20 у селі Жобрин Рівненського району сталася смертельна аварія, загинули двоє чоловіків.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області.
На місці події поліцейські встановили, що водій автомобіля «Audi A6» — 33-річний рівнянин, рухаючись на вулиці Лісовій у напрямку місцевого санаторію, не впорався із керуванням та допустив наїзд на бетонну арку закладу.
Внаслідок ДТП тяжкі травми отримали двоє пасажирів — 35-річні рівняни. Попри надану медиками екстрену допомогу, вони загинули на місці. 33-річний керманич, який внаслідок ДТП не постраждав, відповідно до медичного освідування перебував напідпитку. У нього також відібрали зразки крові для визначення сп’яніння.
Рівнянина затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.Вирішується питання про повідомлення йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель двох людей).
Санкція статті передбачає від п’яти до десяти років позбавлення волі.
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Про це повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області.
На місці події поліцейські встановили, що водій автомобіля «Audi A6» — 33-річний рівнянин, рухаючись на вулиці Лісовій у напрямку місцевого санаторію, не впорався із керуванням та допустив наїзд на бетонну арку закладу.
Внаслідок ДТП тяжкі травми отримали двоє пасажирів — 35-річні рівняни. Попри надану медиками екстрену допомогу, вони загинули на місці. 33-річний керманич, який внаслідок ДТП не постраждав, відповідно до медичного освідування перебував напідпитку. У нього також відібрали зразки крові для визначення сп’яніння.
Рівнянина затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.Вирішується питання про повідомлення йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель двох людей).
Санкція статті передбачає від п’яти до десяти років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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