Двоє людей загинули: на Рівненщині автівка влетіла в огорожу санаторію

Учора, 27 лютого, близько 21:20 у селі Жобрин Рівненського району сталася смертельна аварія, загинули двоє чоловіків.Про це повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області.На місці події поліцейські встановили, що водій автомобіля «Audi A6» — 33-річний рівнянин, рухаючись на вулиці Лісовій у напрямку місцевого санаторію, не впорався із керуванням та допустив наїзд на бетонну арку закладу.Внаслідок ДТП тяжкі травми отримали двоє пасажирів — 35-річні рівняни. Попри надану медиками екстрену допомогу, вони загинули на місці. 33-річний керманич, який внаслідок ДТП не постраждав, відповідно до медичного освідування перебував напідпитку. У нього також відібрали зразки крові для визначення сп’яніння.Рівнянина затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.Вирішується питання про повідомлення йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель двох людей).Санкція статті передбачає від п’яти до десяти років позбавлення волі.