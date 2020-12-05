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Двоє людей загинули: на Рівненщині автівка влетіла в огорожу санаторію

Двоє людей загинули: на Рівненщині автівка влетіла в огорожу санаторію
Учора, 27 лютого, близько 21:20 у селі Жобрин Рівненського району сталася смертельна аварія, загинули двоє чоловіків.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області.

На місці події поліцейські встановили, що водій автомобіля «Audi A6» — 33-річний рівнянин, рухаючись на вулиці Лісовій у напрямку місцевого санаторію, не впорався із керуванням та допустив наїзд на бетонну арку закладу.

Внаслідок ДТП тяжкі травми отримали двоє пасажирів — 35-річні рівняни. Попри надану медиками екстрену допомогу, вони загинули на місці. 33-річний керманич, який внаслідок ДТП не постраждав, відповідно до медичного освідування перебував напідпитку. У нього також відібрали зразки крові для визначення сп’яніння.

Рівнянина затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.Вирішується питання про повідомлення йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель двох людей).

Санкція статті передбачає від п’яти до десяти років позбавлення волі.

Двоє людей загинули: на Рівненщині автівка влетіла в огорожу санаторію
Двоє людей загинули: на Рівненщині автівка влетіла в огорожу санаторію
Двоє людей загинули: на Рівненщині автівка влетіла в огорожу санаторію




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Теги: аварія, Жобрин, загибель, санаторій
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