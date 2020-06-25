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Бракує харчів та брудний одяг: на Волині судили жінку, яка не доглядає за сином

Бракує харчів та брудний одяг: на Волині судили жінку, яка не доглядає за сином
Мешканку Любешівської громади судили за ухиляння від своїх батьківських обов'язків.

На днях Любешівський районний суд виніс попередження незаміжній мешканці громади за неналежне виховання свого неповнолітнього сина. Пише Район.Любешів.

21 січня, ідеться в постанові суду, встановили, що ця громадянка ухиляється від виконання передбачених законодавством обов'язків щодо забезпечення необхідних умов життя та виховання свого малолітнього сина: зловживає спиртними напоями, в дитини брудний одяг, харчів не вистачає.

Працівники служби у справах дітей також встановили особу батька дитини. Це мешканець села Люб'язь, який виявив бажання забрати до себе сина та виховувати його.

Крім попередження, яке суддя виніс жінці за ухиляння від батьківських обов’язків, з неї ще стягнути 454 гривні судового збору.

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Теги: матір, суд, брудний одяг, дитина, соцслужба, Любешів
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