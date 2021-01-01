На Волині ВАЗ врізався у дерево: двох пасажирів госпіталізували до лікарні. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 09:38
На Волині водій автомобіля ВАЗ не впорався з керуванням та врізався в дерево. В автопригоді є потерпілі.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Дорожньо-транспортна пригода трапилася вчора, 2 березня, близько 14 години.
46-річний керманич ВАЗ-2106, ймовірно, не вибрав безпечної швидкості руху та зіткнувся із придорожнім деревом. Внаслідок цього двоє пасажирів, 73-річна та 78-річний пенсіонери, отримали значні травми. Їх шпиталізували у травматологічне відділення Камінь-Каширської ЦРЛ.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Дорожньо-транспортна пригода трапилася вчора, 2 березня, близько 14 години.
46-річний керманич ВАЗ-2106, ймовірно, не вибрав безпечної швидкості руху та зіткнувся із придорожнім деревом. Внаслідок цього двоє пасажирів, 73-річна та 78-річний пенсіонери, отримали значні травми. Їх шпиталізували у травматологічне відділення Камінь-Каширської ЦРЛ.
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