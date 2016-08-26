Директора волинської лікарні звільнили через порушення
Сьогодні, 15:27
3-го березня виконавчий комітет прийняв рішення про звільнення т.в.о. директора КНП «Нововолинська центральна міська лікарня» Андрія Сторонського.
Про це повідомляє Нововолинська міська рада.
За результатами депутатського розслідування, з урахуванням напрацювань та висновків тимчасової робочої групи, виявлені причини для такого рішення.
Т.в.о. директора Андрій Сторонський порушив трудові обов’язки, що в результаті призвело до завдання матеріальних збитків комунальному підприємству охорони здоров’я в сумі 273 341, 56 грн у виді неотриманих доходів за гарантійним забезпеченням договору підряду.
Нефункціонування приймального відділення, яке було офіційно відкритим. У результаті стався прикрий інцидент. У відділення привезли хворого, який, на жаль, помер, не дочекавшись лікаря.
Як повідомляють у пресслужбі Нововолинської міськради, Андрій Сторонський був призначений всупереч чинному законодавству. Замість рішення виконкому, його призначили на посаду розпорядженням міського голови.
Міський голова Борис Карпус у відеозвернення наголосив, що "нововолинська лікарня - опорний медичний заклад! Він має розвиватися: постійно і динамічно".
"На сьогодні є багато нарікань від жителів. Система управління - розбалансована! Лікарню має очолити професіонал, який працюватиме над розвитком закладу, - зазначив мер міста.
Завтра виконавчий комітет збереться знову і призначить тимчасово виконуючого обов’язки до завершення конкурсу.
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Про це повідомляє Нововолинська міська рада.
За результатами депутатського розслідування, з урахуванням напрацювань та висновків тимчасової робочої групи, виявлені причини для такого рішення.
Т.в.о. директора Андрій Сторонський порушив трудові обов’язки, що в результаті призвело до завдання матеріальних збитків комунальному підприємству охорони здоров’я в сумі 273 341, 56 грн у виді неотриманих доходів за гарантійним забезпеченням договору підряду.
Нефункціонування приймального відділення, яке було офіційно відкритим. У результаті стався прикрий інцидент. У відділення привезли хворого, який, на жаль, помер, не дочекавшись лікаря.
Як повідомляють у пресслужбі Нововолинської міськради, Андрій Сторонський був призначений всупереч чинному законодавству. Замість рішення виконкому, його призначили на посаду розпорядженням міського голови.
Міський голова Борис Карпус у відеозвернення наголосив, що "нововолинська лікарня - опорний медичний заклад! Він має розвиватися: постійно і динамічно".
"На сьогодні є багато нарікань від жителів. Система управління - розбалансована! Лікарню має очолити професіонал, який працюватиме над розвитком закладу, - зазначив мер міста.
Завтра виконавчий комітет збереться знову і призначить тимчасово виконуючого обов’язки до завершення конкурсу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Директора волинської лікарні звільнили через порушення
Сьогодні, 15:27