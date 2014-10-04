Понад 40% українців добре ставляться до Росії, — опитування





Про це свідчать опитування, які проводили Київський міжнародний інститут соціології (в Україні) та російська недержавна дослідницька організація «Левада-Центр» (в Росії), - пише



У КМІС нагадали, що після анексії Криму та початку війни на Донбасі ставлення українців до Росії різко погіршилось — з 90% до 30% позитивних оцінок. Але після завершення активних бойових дій цей показник став зростати.



За результатами опитування в лютому 2021 року, добре або дуже добре до Росії ставиться 41% українців, тоді як погано або дуже погано — 42%. Ще 17% не змогли відповісти на запитання.



Суттєва різниця за регіонами. Так, на Заході позитивно ставляться до Росії 31%, у Центрі — 35%, на Півдні — 49%, на Сході — 59%.



Щодо росіян, то добре або дуже добре ставляться до України 54% респондентів, а погано — 31%. Ще 13% не визначились. У порівнянні із серпнем показники значно покращились — тоді було 48% позитивно і 43% — негативно.



Керівниця проектів «Левада-центру» Оксана Гребень каже, що, ймовірно, поліпшення ставлення є продовженням тренду на зростання позитивних оцінок, який був у серпні 2020-го.



«Ми вважаємо, що це може бути пов'язано зі зміною порядку денного в (російських — ред.) ЗМІ — тема України стала займати менше ефірного часу», — сказала вона.



А гендиректор КМІС Володимир Паніотто нагадав, що коли соціологи запитують росіян та українців про ставлення не тільки до сусідньої країни, а й до населення та політичного керівництва, тут показники сильно відрізняються. Востаннє про таке запитували у 2019 році.



«В цілому до Росії тоді позитивно ставилися 57% українців. При цьому до росіян позитивно ставилося 77% українців, в той час як до керівництва Росії ставлення було різко негативне і лише 13% українців ставилося позитивно», — сказав він.



У росіян така тенденція також спостерігалась, ці показники були: 34% позитивно до держави, 82% — до українців, 7% — до влади.



КМІС проводив опитування 5-7 лютого методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номері, в ньому взяли участь 2005 респондентів з усіх регіонів, крім окупованих територій. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України.



Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Українці майже порівну розділились у своєму ставленні до Росії — понад 40% негативно налаштовані до північного сусіда, приблизно стільки ж — позитивно. Росіяни до України ставляться краще.Про це свідчать опитування, які проводили Київський міжнародний інститут соціології (в Україні) та російська недержавна дослідницька організація «Левада-Центр» (в Росії), - пише Громадське. У КМІС нагадали, що після анексії Криму та початку війни на Донбасі ставлення українців до Росії різко погіршилось — з 90% до 30% позитивних оцінок. Але після завершення активних бойових дій цей показник став зростати.За результатами опитування в лютому 2021 року, добре або дуже добре до Росії ставиться 41% українців, тоді як погано або дуже погано — 42%. Ще 17% не змогли відповісти на запитання.Суттєва різниця за регіонами. Так, на Заході позитивно ставляться до Росії 31%, у Центрі — 35%, на Півдні — 49%, на Сході — 59%.Щодо росіян, то добре або дуже добре ставляться до України 54% респондентів, а погано — 31%. Ще 13% не визначились. У порівнянні із серпнем показники значно покращились — тоді було 48% позитивно і 43% — негативно.Керівниця проектів «Левада-центру» Оксана Гребень каже, що, ймовірно, поліпшення ставлення є продовженням тренду на зростання позитивних оцінок, який був у серпні 2020-го.«Ми вважаємо, що це може бути пов'язано зі зміною порядку денного в (російських — ред.) ЗМІ — тема України стала займати менше ефірного часу», — сказала вона.А гендиректор КМІС Володимир Паніотто нагадав, що коли соціологи запитують росіян та українців про ставлення не тільки до сусідньої країни, а й до населення та політичного керівництва, тут показники сильно відрізняються. Востаннє про таке запитували у 2019 році.«В цілому до Росії тоді позитивно ставилися 57% українців. При цьому до росіян позитивно ставилося 77% українців, в той час як до керівництва Росії ставлення було різко негативне і лише 13% українців ставилося позитивно», — сказав він.У росіян така тенденція також спостерігалась, ці показники були: 34% позитивно до держави, 82% — до українців, 7% — до влади.КМІС проводив опитування 5-7 лютого методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номері, в ньому взяли участь 2005 респондентів з усіх регіонів, крім окупованих територій. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України.Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%.

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