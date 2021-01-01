На Закарпатті масово цвітуть чарівні крокуси. ФОТО





Про це в коментарі Максим Адаменко.



У дендропарку росте 50 тисяч шафранів на 35 гектарах парку.



За його словами, наразі квітне 40-50% шафранів, у парку людно, цими вихідними тут очікують дуже багато відвідувачів. Люди милуються квітами і роблять селфі на фоні фіолетових галявин.



Адаменко радить приходити фотографуватися опівдні у сонячні дні — саме тоді виходять найкращі фото.



Також відвідувачів дендропарку закликають не заходити на галявини, не витоптувати і не зривати квіти. Нагадують, що шафрани занесені до Червоної книги України, за нищення цих квітів передбачений штраф — до 62 гривень за одну квітку.



Вхід на територію дендропарку безкоштовний.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Закарпатті почалося масове цвітіння шафранів (крокусів) у популярній туристичній локації дендропарку “Березинка” під Мукачевом.Про це в коментарі "Укрінформу" повідомив закарпатський гідУ дендропарку росте 50 тисяч шафранів на 35 гектарах парку.За його словами, наразі квітне 40-50% шафранів, у парку людно, цими вихідними тут очікують дуже багато відвідувачів. Люди милуються квітами і роблять селфі на фоні фіолетових галявин.Адаменко радить приходити фотографуватися опівдні у сонячні дні — саме тоді виходять найкращі фото.Також відвідувачів дендропарку закликають не заходити на галявини, не витоптувати і не зривати квіти. Нагадують, що шафрани занесені до Червоної книги України, за нищення цих квітів передбачений штраф — до 62 гривень за одну квітку.Вхід на територію дендропарку безкоштовний.

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