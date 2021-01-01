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На Закарпатті масово цвітуть чарівні крокуси. ФОТО

На Закарпатті масово цвітуть чарівні крокуси. ФОТО
На Закарпатті почалося масове цвітіння шафранів (крокусів) у популярній туристичній локації дендропарку “Березинка” під Мукачевом.

Про це в коментарі "Укрінформу" повідомив закарпатський гід Максим Адаменко.

У дендропарку росте 50 тисяч шафранів на 35 гектарах парку.

За його словами, наразі квітне 40-50% шафранів, у парку людно, цими вихідними тут очікують дуже багато відвідувачів. Люди милуються квітами і роблять селфі на фоні фіолетових галявин.

Адаменко радить приходити фотографуватися опівдні у сонячні дні — саме тоді виходять найкращі фото.

Також відвідувачів дендропарку закликають не заходити на галявини, не витоптувати і не зривати квіти. Нагадують, що шафрани занесені до Червоної книги України, за нищення цих квітів передбачений штраф — до 62 гривень за одну квітку.

Вхід на територію дендропарку безкоштовний.

На Закарпатті масово цвітуть чарівні крокуси. ФОТО
На Закарпатті масово цвітуть чарівні крокуси. ФОТО
На Закарпатті масово цвітуть чарівні крокуси. ФОТО
На Закарпатті масово цвітуть чарівні крокуси. ФОТО

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Теги: Закарпаття, крокуси, масове цвітіння
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