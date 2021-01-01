Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
Сьогодні, 09:05
9 144 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 6 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 563 дитини та 299 медпрацівників.
Про це у фейсбуці повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 3 309 осіб;
летальних випадків – 156;
одужало – 3 351 особа;
здійснено тестувань за добу – 81 333 (зокрема методом ПЛР – 38 972, методом ІФА – 15 627, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 26 734).
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 1 394 061 особа;
одужало – 1 194 373 особи;
летальних випадків – 26 919;
проведено ПЛР-тестувань – 7 101 358.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків. зареєстрували у м.Києві (682), Житомирській (749) Вінницькій (714), Івано-Франківській (676) та Закарпатській (665) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 682 випадки;
Вінницька область – 714 випадків;
Волинська область – 195 випадків;
Дніпропетровська область – 488 випадків;
Донецька область – 193 випадки;
Житомирська область – 749 випадків;
Закарпатська область – 665 випадків;
Запорізька область – 188 випадків;
Івано-Франківська область – 676 випадків;
Київська область – 595 випадків;
Кіровоградська область – 47 випадків;
Луганська область – 35 випадків;
Львівська область – 531 випадок;
Миколаївська область – 337 випадків;
Одеська область – 375 випадків;
Полтавська область – 112 випадків;
Рівненська область – 198 випадків;
Сумська область – 194 випадки;
Тернопільська область – 357 випадків;
Харківська область – 522 випадки;
Херсонська область – 62 випадки;
Хмельницька область – 376 випадків;
Черкаська область – 143 випадки;
Чернівецька область – 522 випадки;
Чернігівська область – 188 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Про це у фейсбуці повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 3 309 осіб;
летальних випадків – 156;
одужало – 3 351 особа;
здійснено тестувань за добу – 81 333 (зокрема методом ПЛР – 38 972, методом ІФА – 15 627, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 26 734).
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 1 394 061 особа;
одужало – 1 194 373 особи;
летальних випадків – 26 919;
проведено ПЛР-тестувань – 7 101 358.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків. зареєстрували у м.Києві (682), Житомирській (749) Вінницькій (714), Івано-Франківській (676) та Закарпатській (665) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 682 випадки;
Вінницька область – 714 випадків;
Волинська область – 195 випадків;
Дніпропетровська область – 488 випадків;
Донецька область – 193 випадки;
Житомирська область – 749 випадків;
Закарпатська область – 665 випадків;
Запорізька область – 188 випадків;
Івано-Франківська область – 676 випадків;
Київська область – 595 випадків;
Кіровоградська область – 47 випадків;
Луганська область – 35 випадків;
Львівська область – 531 випадок;
Миколаївська область – 337 випадків;
Одеська область – 375 випадків;
Полтавська область – 112 випадків;
Рівненська область – 198 випадків;
Сумська область – 194 випадки;
Тернопільська область – 357 випадків;
Харківська область – 522 випадки;
Херсонська область – 62 випадки;
Хмельницька область – 376 випадків;
Черкаська область – 143 випадки;
Чернівецька область – 522 випадки;
Чернігівська область – 188 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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