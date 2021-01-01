Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу

9 144 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 6 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 563 дитини та 299 медпрацівників.Про це у фейсбуці повідомив очільник МОЗТакож за минулу добу:госпіталізовано – 3 309 осіб;летальних випадків – 156;одужало – 3 351 особа;здійснено тестувань за добу – 81 333 (зокрема методом ПЛР – 38 972, методом ІФА – 15 627, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 26 734).За весь час пандемії в Україні:захворіло – 1 394 061 особа;одужало – 1 194 373 особи;летальних випадків – 26 919;проведено ПЛР-тестувань – 7 101 358.За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків. зареєстрували у м.Києві (682), Житомирській (749) Вінницькій (714), Івано-Франківській (676) та Закарпатській (665) областях.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 682 випадки;Вінницька область – 714 випадків;Дніпропетровська область – 488 випадків;Донецька область – 193 випадки;Житомирська область – 749 випадків;Закарпатська область – 665 випадків;Запорізька область – 188 випадків;Івано-Франківська область – 676 випадків;Київська область – 595 випадків;Кіровоградська область – 47 випадків;Луганська область – 35 випадків;Львівська область – 531 випадок;Миколаївська область – 337 випадків;Одеська область – 375 випадків;Полтавська область – 112 випадків;Рівненська область – 198 випадків;Сумська область – 194 випадки;Тернопільська область – 357 випадків;Харківська область – 522 випадки;Херсонська область – 62 випадки;Хмельницька область – 376 випадків;Черкаська область – 143 випадки;Чернівецька область – 522 випадки;Чернігівська область – 188 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.