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Лучанка стала «матір’ю-героїнею»

Лучанка стала «матір’ю-героїнею»
Міський голова Ігор Поліщук вручив лучанці Ользі Євтушик посвідчення та нагрудний знак “Мати-героїня”.

Відбулася подія 7 березня, йдеться на сайті мерії.

Це почесне звання жінці присвоїв своїм указом президент України. Ольга Євтушик отримала почесне звання за вагомий внесок у справу виховання дітей, підвищення авторитету української родини та самовіддану материнську працю.

Жінка народила та виховала п’ятьох дітей.

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Теги: звання, мати-героїня, Луцьк
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