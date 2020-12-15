Лучанка стала «матір’ю-героїнею»

Ігор Поліщук вручив лучанці Ользі Євтушик посвідчення та нагрудний знак “Мати-героїня”.



Відбулася подія 7 березня, йдеться на сайті мерії.



Це почесне звання жінці присвоїв своїм указом президент України. Ольга Євтушик отримала почесне звання за вагомий внесок у справу виховання дітей, підвищення авторитету української родини та самовіддану материнську працю.



Жінка народила та виховала п’ятьох дітей.

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