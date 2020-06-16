Юний співак з Волині отримав гран-прі на всеукраїнському вокальному конкурсі





Про це інформують на сайті



Так, 4 березня відбувся третій сезон вище згаданого проекту. Володарем гран-прі став п’ятнадцятирічний Ярослав Карпук із селища Стара Вижівка.



Переможець отримав в подарунок: авторську пісню, її запис під ключ на студії звукозапису Вадима Лисиці FOXXSTUDIOS та ротацію трека на радіо.



"Я вдячний, організаторам за такий неймовірний конкурс! Це дивовижна можливість мати свою авторську пісню, а ще й ротацію на одній із популярних радіостанцій країни. Я приємно вражений, що проект дійсно справедливий та має відкрите оцінювання. Вважаю, що кожен має шанс стати переможцем, та отримати досвід і цінні коментарі від продюсерів та зірок, – прокоментував Ярослав.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинський співак Ярослав Карпук отримав нагороду на Всеукраїнському вокальному проекті "Star Holiday Fest".Про це інформують на сайті lucky Ukraine Так, 4 березня відбувся третій сезон вище згаданого проекту. Володарем гран-прі став п’ятнадцятирічний Ярослав Карпук із селища Стара Вижівка.Переможець отримав в подарунок: авторську пісню, її запис під ключ на студії звукозапису Вадима Лисиці FOXXSTUDIOS та ротацію трека на радіо."Я вдячний, організаторам за такий неймовірний конкурс! Це дивовижна можливість мати свою авторську пісню, а ще й ротацію на одній із популярних радіостанцій країни. Я приємно вражений, що проект дійсно справедливий та має відкрите оцінювання. Вважаю, що кожен має шанс стати переможцем, та отримати досвід і цінні коментарі від продюсерів та зірок, – прокоментував Ярослав.

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