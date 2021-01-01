На Волині автомобілісти разом з патрульними зробили квітку з машин. ВІДЕО





Про це повідомляє



Близько 40 машин припаркувались на автостанції таким чином, що утворили фігуру квітки.



Креативна ідея належить учасникам спільноти “Твій Володимир”.

Організатори заходу попіклувалися про безпеку водіїв: була присутня поліція.



Патрульні слідкували за безпекою проведення дійства і брали участь також.



Для заходу автомобілісти реєструвалися попередньо, проте водії, які під‘їжджали згодом, долучалися також.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 7-го березня напередодні жіночого свята, автомобілісти Володимира-Волинського вирішили зробити креативний подарунок.Про це повідомляє БУГ Близько 40 машин припаркувались на автостанції таким чином, що утворили фігуру квітки.Креативна ідея належить учасникам спільноти “Твій Володимир”.Організатори заходу попіклувалися про безпеку водіїв: була присутня поліція.Патрульні слідкували за безпекою проведення дійства і брали участь також.Для заходу автомобілісти реєструвалися попередньо, проте водії, які під‘їжджали згодом, долучалися також.

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