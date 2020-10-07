З висоти пташиного польоту показали, як на Волині річка вийшла з берегів. ВІДЕО
Сьогодні, 01:04
Поблизу села Литовеж з берегів вийшла річка Західний Буг.
Про інформує видання ndilo.
Через потепління та танення снігу продовжує підійматися рівень води.
До слова, Західний Буг протікає на території України, Білорусі та Польщі. Її довжина становить 772 км , зокрема в Україні 392 км. Назва річки вказує на особливості гідроландшафту річки з великою кількістю закрутів та заболочених місць.
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Про інформує видання ndilo.
Через потепління та танення снігу продовжує підійматися рівень води.
До слова, Західний Буг протікає на території України, Білорусі та Польщі. Її довжина становить 772 км , зокрема в Україні 392 км. Назва річки вказує на особливості гідроландшафту річки з великою кількістю закрутів та заболочених місць.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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