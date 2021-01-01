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Укрзалізниця розпочала продаж квитків на спецрейси з «червоного» Закарпаття

Укрзалізниця розпочала продаж квитків на спецрейси з «червоного» Закарпаття
Укрзалізниця розпочала продаж квитків на додаткові спецрейси з та до Закарпаття.

Як передає Укрінформ, про це в Телеграмі повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"Укрзалізниця виконає додаткові спеціальні рейси з та до Закарпаття. Вже відкрився продаж квитків на рейси, що сполучають Закарпаття зі столицею, Півднем та Сходом країни у вівторок, суботу та неділю", - написав Криклій.

Він також оприлюднив перелік цих рейсів:

- 358/357 Рахів — Київ: 9, 13, 14 березня (рейси в зворотному напрямку 8, 12, 13 березня відкриті для повернення в регіон у разі критичної необхідності);

- 13/14 Солотвино — Київ: 9, 13 та 14 березня (рейси у зворотному напрямку 8, 12 та 13 березня);

- 15/16 Рахів — Київ: 9 та 13 березня (рейси у зворотному напрямку 8 та 12 березня);

- 81/82 Ужгород — Київ: 9, 13 та 14 березня (рейси у зворотному напрямку 8, 12 та 13 березня);

- 108/107 Ужгород — Одеса: 9 березня (рейс у зворотному напрямку 8 березня);

- 45/46 Ужгород — Лисичанськ 9, 13 та 14 березня (рейси у зворотному напрямку 8, 12 та 13 березня).

"Пасажири, які вже мають придбані проїзні документи на вказані рейси до їхнього перепризначення як спеціальних, зможуть скористатися своїми квитками без необхідності обміну. Для решти пасажирів продаж квитків вже відкритий", - написав Криклій.

Він додав, що усі маршрути будуть виконані з обов’язковим дотриманням маскового режиму у вагонах, що пройшли ретельну дезінфекцію.

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Теги: Укрзалізниця, Прикарпаття, спецрейс
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