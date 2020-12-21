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Луцький борець виборов 4 медалі на чемпіонаті України з бразильського джиу-джитсу. ФОТО

Луцький борець виборов 4 медалі на чемпіонаті України з бразильського джиу-джитсу. ФОТО
6-7 березня 2021 року у Києві відбулися два чемпіонати України з бразильського джиу-джитсу. На змаганнях луцький спортсмен і тренер клубу "GARDA" Олександр Устимович виборов 4 медалі різного ґатунку.

Про це повідомляє управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.

6 березня на чемпіонаті, у якому взяло участь близько тисячі учасників з 18 країн світу AJP Tour Kyiv International Pro - Gi & No Gi, борець посів друге місце у версії Gi (в кімоно) та виборов бронзу у версії No Gi (без кімоно).

7 березня Олександр Устимович виборов "золото" у чемпіонаті Ukraine National Challenge Kyiv Gi No Gi у версії Gi (в кімоно) та "срібло" у версії No Gi (без кімоно).

За два дні луцький борець провів 10 сутичок у ваговій категорії до 77 кілограмів серед синіх поясів та був єдиним представником Волині.

Луцький борець виборов 4 медалі на чемпіонаті України з бразильського джиу-джитсу. ФОТО
Луцький борець виборов 4 медалі на чемпіонаті України з бразильського джиу-джитсу. ФОТО


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Теги: спорт, луцький борець, чемпіонат України
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