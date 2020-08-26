Нацбанк відновив роботу інтернет-магазину пам’ятних монет

Національний банк у повному обсязі відновив роботу інтернет-магазину пам’ятних монет.Про це повідомляє Суспільне, посилаючисб на пресслужбу НБУ.Через значний ажіотаж після запуску інтернет-магазину монет, який перевищив потужності ресурсу, Національний банк був змушений на деякий час призупинити пропозицію нової продукції у інтернет-магазині, щоб забезпечити його перехід на потужніші сервери. Пізніше робота сервісу відновилася у обмеженому режимі."Завдяки додатковим технічним налаштуванням інтернет-магазин зможе якісно та своєчасно задовільняти поціновувачів нумізматики повним асортиментом нумізматичної продукції та новинками від Національного банку. Пам’ятні монети України та сувенірна продукція Банкнотно-монетного двору Національного банку знову доступні в інтернет-магазині онлайн цілодобово та без вихідних", – розповіли представники Нацбанку.Відтепер клієнтам магазину крім продукції попередніх років випуску пропонуватиметься також і нова, випущена в обіг в 2021 році. Також клієнти зможуть придбати набір "Монети України" 2020 року. Асортимент та кількість нумізматичної продукції буде періодично поповнюватися залежно від наявних обсягів.Для того, щоб оформити покупку, клієнту потрібно зареєструватися на сайті, обрати товар та оплатити його виключно в безготівковій формі платіжною карткою НПС "ПРОСТІР", Visa чи MasterCard.Доставку замовлень по всій території України здійснюють"Нова Пошта" та "Укрпошта". Також передбачена можливість видачі замовлень у пункті самовивезення, що знаходиться у приміщенні Національного банку за адресою: м. Київ, Контрактова площа, 2-А.