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Бойовики обстрілювали українські позиції з гранатометів, загинув військовий

Бойовики обстрілювали українські позиції з гранатометів, загинув військовий
Протягом минулої доби, 10 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», у передмісті селищ Південне та Троїцьке окупанти відкривали провокаційний вогонь у бік українських захисників з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід», неподалік Авдіївки та Водяного, що на Приазов'ї, російсько-окупаційні війська обстрілювали наші позиції з автоматичних станкових гранатометів.

Поблизу населених пунктів Ломакіне, Красногорівка та Мар’їнка загарбники відкривали прицільний вогонь у напрямку позицій Збройних Сил України з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Внаслідок обстрілу біля Старогнатівки було важко поранено українського військового. Йому надали медичну допомогу та врятувати життя не змогли, зазначили у штабі.

Від початку доби обстрілів не зафіксували.

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Теги: війна, ООС, загибель, військовий
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