Волинські волейболістки перемогли житомирську команду у матчі суперліги





Про це повідомляє управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.



Волинська волейбольна команда «Волинь-Університет-ОДЮСШ» зіграла з житомирською командою «Полісся-ШВСМ-ЖДУ» і у напруженій боротьбі здобула перемогу з рахунком 3:2.



14 березня у місті Житомир відбудеться третій чвертьфінальний матч, за результатами якого команда-переможець отримає шанс вийти в четвірку кращих і позмагатися за 1-4 місця.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 10 березня 2021 року у Житомирі відбувся матч плей – офф чемпіонату України з волейболу серед жіночих команд Суперліги сезону 2020-2021.Про це повідомляє управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.Волинська волейбольна команда «Волинь-Університет-ОДЮСШ» зіграла з житомирською командою «Полісся-ШВСМ-ЖДУ» і у напруженій боротьбі здобула перемогу з рахунком 3:2.14 березня у місті Житомир відбудеться третій чвертьфінальний матч, за результатами якого команда-переможець отримає шанс вийти в четвірку кращих і позмагатися за 1-4 місця.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію