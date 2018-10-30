Волинські волейболістки перемогли житомирську команду у матчі суперліги
Сьогодні, 20:42
10 березня 2021 року у Житомирі відбувся матч плей – офф чемпіонату України з волейболу серед жіночих команд Суперліги сезону 2020-2021.
Про це повідомляє управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.
Волинська волейбольна команда «Волинь-Університет-ОДЮСШ» зіграла з житомирською командою «Полісся-ШВСМ-ЖДУ» і у напруженій боротьбі здобула перемогу з рахунком 3:2.
14 березня у місті Житомир відбудеться третій чвертьфінальний матч, за результатами якого команда-переможець отримає шанс вийти в четвірку кращих і позмагатися за 1-4 місця.
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Про це повідомляє управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.
Волинська волейбольна команда «Волинь-Університет-ОДЮСШ» зіграла з житомирською командою «Полісся-ШВСМ-ЖДУ» і у напруженій боротьбі здобула перемогу з рахунком 3:2.
14 березня у місті Житомир відбудеться третій чвертьфінальний матч, за результатами якого команда-переможець отримає шанс вийти в четвірку кращих і позмагатися за 1-4 місця.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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