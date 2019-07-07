Знайшли у мішку зі слідами зґвалтування: на Херсонщині виявили мертвою 7-річну дівчинку





На місце одразу прибули правоохоронці, тіло дитини оглянули судмедексперти. Мариною Савченко, яка була присутня під час проведення слідчих дій.



За її словами, дівчинку знайшли у зв’язаному мішку, а судмедексперти попередньо підтвердили, що перед вбивством її зґвалтували.



"Ми були там разом із місцевими мешканцями. На дитині знайшли сліди зґвалтування. Дівчинка померла внаслідок удушення", – розповіла Марина Савченко.





На шиї дитини було видно безліч плям та подряпин, що свідчать про факт задушення. Попередньо, травми могли були нанесені близько трьох днів тому.



Куртка, штани, шапка і чоботи повністю збіглися з інформацією в орієнтуванні, за яким шукали дівчинку .





Після огляду правоохоронці погодилися, що одягли її вже після скоєння злочину.



– Хто міг так жорстоко розправитися з дитиною, ніхто не знає. Не виключено, що це скоїв хтось із мешканців села, – додала Марина Савченко.



Офіційна причина смерті дитини встановлюється. Слідчо-розшукові дії тривають.





Про те, що в Херсонській області зникла семилітня дівчинка, стало відомо 7 березня.



Ввечері другокласниця Марія Борисова пішла гуляти зі своїм 10-річним братиком, але додому хлопчик повернувся один. Куди зникла молодша сестра, пояснити він не зміг.





Правоохоронці разом із волонтерами і місцевими мешканцями шукали дитину чотири дні. Матір дівчинки була впевнена, що це було сплановане викрадення.



Вранці 11 березня, на п’ятий день пошуків, місцеві мешканці знайшли труп дитини за сараєм в селі Щастя, неподалік від дому, де жила дівчинка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Тіло дівчинки місцеві мешканці знайшли за сараєм біля двоповерхового будинку в селі Щастя Херсонської області.На місце одразу прибули правоохоронці, тіло дитини оглянули судмедексперти. Факти ICTV поспілкувалися з журналісткою, яка була присутня під час проведення слідчих дій.За її словами, дівчинку знайшли у зв’язаному мішку, а судмедексперти попередньо підтвердили, що перед вбивством її зґвалтували."Ми були там разом із місцевими мешканцями. На дитині знайшли сліди зґвалтування. Дівчинка померла внаслідок удушення", – розповіла Марина Савченко.На шиї дитини було видно безліч плям та подряпин, що свідчать про факт задушення. Попередньо, травми могли були нанесені близько трьох днів тому.Куртка, штани, шапка і чоботи повністю збіглися з інформацією в орієнтуванні, за яким шукали дівчинку .Після огляду правоохоронці погодилися, що одягли її вже після скоєння злочину.– Хто міг так жорстоко розправитися з дитиною, ніхто не знає. Не виключено, що це скоїв хтось із мешканців села, – додала Марина Савченко.Офіційна причина смерті дитини встановлюється. Слідчо-розшукові дії тривають.Про те, що в Херсонській області зникла семилітня дівчинка, стало відомо 7 березня.Ввечері другокласниця Марія Борисова пішла гуляти зі своїм 10-річним братиком, але додому хлопчик повернувся один. Куди зникла молодша сестра, пояснити він не зміг.Правоохоронці разом із волонтерами і місцевими мешканцями шукали дитину чотири дні. Матір дівчинки була впевнена, що це було сплановане викрадення.Вранці 11 березня, на п’ятий день пошуків, місцеві мешканці знайшли труп дитини за сараєм в селі Щастя, неподалік від дому, де жила дівчинка.

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