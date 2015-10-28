На підтримку «Луцьктепла» запланували витратити понад 200 мільйонів гривень

Погодили програму підтримки ДКП «Луцьктепло» на 2021 рік.Про це йшлося у п’ятницю, 12 березня, під час сесії Луцькради.Директор ДКП «Луцьктепло»розповів, що цьогоріч передбачають 208,7 мільйона гривень на програму підтримки підприємства.Серед основних заходів, на які спрямують кошти, – погашення кредитів, сплату за оренду котельні на Карбишева ТОВ «Тепелен», реконструкцію тепломереж, на придбання двох вантажопасажирських авто, погашення заборгованості перед постачальниками природного газу (на сьогодні борг тільки перед НАК «Нафтогаз» складає 300 мільйонів гривень, левова частка якого тягнеться ще з попередніх років). Окрім того, 130 мільйонів гривень за тепло боргують перед підприємством фізичні та юридичні особи.Також Іван Скорупський наголосив, що нині «Луцьктепло» немає зарплатних боргів перед працівниками.«Кошти, закладені в програмі, а це 208,7 мільйона, ми зараз не виділяємо. Будь-яке виділення коштів буде відбуватися в подальшому, за що голосуватимуть депутати», - зазначив мер Ігор Поліщук.Він також додав, що Антимонопольний комітет поки не погодив програму підтримки ДКП «Луцьктепло» з невідомих причин, хоч вона була підготована ще торік. Нагальність затвердження у стінах мерії постала через те, що необхідно сплачувати кредитні гроші Європейському банку реконструкції та розвитку, адже у разі несвоєчасних платежів нараховуватиметься чимала пеня, до того ж, це впливатиме на імідж міста.