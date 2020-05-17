У місті на Волині легковик злетів у кювет
Сьогодні, 16:33
У місті Ковель легковий автомобіль Skoda Octavia злетів з дороги у кювет.
Про це повідомили журналістам Волинь infa очевидці аварії.
Автопригода трапилася сьогодні, 12 березня.
За словами свідків ДТП, ймовірно, водій автомобіля не впорався з керуванням та з’їхав у кювет.
Про потерпілих наразі не повідомляється.
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Про це повідомили журналістам Волинь infa очевидці аварії.
Автопригода трапилася сьогодні, 12 березня.
За словами свідків ДТП, ймовірно, водій автомобіля не впорався з керуванням та з’їхав у кювет.
Про потерпілих наразі не повідомляється.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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