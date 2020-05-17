У місті на Волині легковик злетів у кювет





Про це повідомили журналістам



Автопригода трапилася сьогодні, 12 березня.



За словами свідків ДТП, ймовірно, водій автомобіля не впорався з керуванням та з’їхав у кювет.



Про потерпілих наразі не повідомляється.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Ковель легковий автомобіль Skoda Octavia злетів з дороги у кювет.Про це повідомили журналістам Волинь infa очевидці аварії.Автопригода трапилася сьогодні, 12 березня.За словами свідків ДТП, ймовірно, водій автомобіля не впорався з керуванням та з’їхав у кювет.Про потерпілих наразі не повідомляється.

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