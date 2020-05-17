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У місті на Волині легковик злетів у кювет

У місті на Волині легковик злетів у кювет
У місті Ковель легковий автомобіль Skoda Octavia злетів з дороги у кювет.

Про це повідомили журналістам Волинь infa очевидці аварії.

Автопригода трапилася сьогодні, 12 березня.

За словами свідків ДТП, ймовірно, водій автомобіля не впорався з керуванням та з’їхав у кювет.

Про потерпілих наразі не повідомляється.


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Теги: Ковель, аварія, легковик
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