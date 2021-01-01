Погода у Луцьку та Волинській області на суботу, 13 березня
Сьогодні, 20:00
У Волинській області завтра, 13 березня, очікується хмарна з проясненнями погода. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вночі та вранці - ожеледиця.
Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 3⁰ морозу до 2⁰ тепла, вдень 4-9⁰ тепла.
У Луцьку завтра, 13 березня, також прогнознозують хмарну з проясненнями погоду. Без опадів. Вночі та вранці ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 1⁰ морозу до 1⁰ тепла, вдень 7-9⁰ тепла.
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Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 3⁰ морозу до 2⁰ тепла, вдень 4-9⁰ тепла.
У Луцьку завтра, 13 березня, також прогнознозують хмарну з проясненнями погоду. Без опадів. Вночі та вранці ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 1⁰ морозу до 1⁰ тепла, вдень 7-9⁰ тепла.
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