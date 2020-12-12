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На Волині інспектора-прикордонника неодноразово заставали п'яним на робочому місці

На Волині інспектора-прикордонника неодноразово заставали п'яним на робочому місці
У Любешівському суді розглянули справу стосовно інспектора прикордонної служби, якого застали напідпитку на робочому місці.

Йдеться про керівника відділення інспекторів прикордонної служби «Ветли» Відділу прикордонної служби «Дольськ». Повідомляє Район.Любешів.

Під час судового засідання стало відомо, що чоловік протягом 2020 року вже притягувався до адмінвідповідальності за аналогічне порушення.

Одного разу у нього виявили 2.10 проміле алкоголю в крові.

Зважаючи на каяття, суддя визнав його винним у вчиненні адмінправопорушення, та зобов'язав сплатити 4080 гривень штрафу.

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Теги: суд, прикордонник, Любешів, Дольськ
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