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Робітники впали з 7-метрової висоти разом із бетонною плитою: подробиці обвалу мосту на Волині. ВІДЕО

Робітники впали з 7-метрової висоти разом із бетонною плитою: подробиці обвалу мосту на Волині. ВІДЕО
П’ятеро робітників, які постраждали внаслідок обвалу мосту у Волинській області, зазнали різних травм. Найтяжчий, 45-річний чоловік, нині в реанімації. За його життя борються лікарі.

Про це йдеться 13 березня в сюжеті ТСН.19:30.

Нагадаємо, нещасний випадок трапився 12 березня на автомобільній дорозі Н-22 Устилуг – Луцьк – Рівне в с. П’ятидні.

Постраждалий 21-річний Юрій Новицький отримав перелом поперекового хребця та забої. Розповідає, коли з іншими робітниками на краю мосту відгортав старий бетон, почув тріск: "Почув, що тріщина пішла. І вже бачу, що падаю. І всьо. І хлопці разом всі".

У палаті із Юрієм і 30-річний Олександр. У нього теж забої та переломи.

"Стан середньої важкості. Один з переломом плечової кістки після стабілізації стану потребуватиме оперативного втручання", - повідомив завідувач травматологічного відділення Валерій Радчук.

45-річний чоловік, який постраждав найбільше, нині у реанімації на апараті ШВЛ.

"Поступив з діагнозом закрита травма живота, розрив селезінки, масивна внутрішня кровотеча. Стан його важкий, стабільний", - повідомила генеральна директорка Володимир-Волинської лікарні Тетяна Ващук.

Робітники, які навіть після інциденту з колегами продовжують там працювати, розповідають, що сталося усе дуже швидко. Бетонна плита завдовжки 10 метрів впала разом з чоловіками, які саме на ній працювали. Чому вона обвалилася, тепер з’ясовуватимуть у поліції. Одразу після обвалу там працювала слідчо-оперативна група.

"Будуть з'ясовані обставини, чому так сталося і з чиєї вини, чи хтось винен, чи якась була попередня… недопрацювання", - прокоментував начальник Володимир-Волинського відділу Нацполіції у Волинськй області Василь Майданюк.

Попередньо відомо, що усі травмовані працювали офіційно, були тверезими. З керівництвом фірми, яка проводила роботи, ТСН поспілкуватися не вдалося.

Натомість на сторінці у Facebook Служба автомобільних доріг області зазначила, що обвал міг статися через технічні помилки ще під час будівництва мосту, якому майже 60 років: "Саме влаштування арматури неналежної довжини та в недостатній кількості під час бетонування (розширення) тротуарної частини".

На мосту і далі тривають роботи. Хоча, запевняють робітники, до місця обвалу вони не наближаються.


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Теги: обвал мосту, Володимир-Волинський район, подробиці
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Коментарі 1
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Це обвал тротуарних плит консольного типу.
Вони простояли в проектному стані майже 60 років і обвалилися при демонтажі.
Отже, було порушено технологію демонтажу.
Технологія демонтажу описується в Проекті Виробництва Робіт, який підрядник складає самостійно перед початком робіт і видає виконробу/майстру.

Питання малятам: чи був у майстра/виконроба Проект Виробництва Робіт від своєї фірми?
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