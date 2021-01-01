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Погода у Луцьку та Волинській області на понеділок, 15 березня

Погода у Луцьку та Волинській області на понеділок, 15 березня
У Волинській області завтра, 15 березня, очікується хмарна з проясненнями погода. Вночі місцями невеликий дощ з мокрим снігом, вдень без істотних опадів. Вночі та вранці місцями ожеледиця.

Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.

Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі від 3⁰ морозу до 2⁰ тепла, вдень 4-9⁰ тепла.

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У Луцьку завтра, у понеділок, також оікується хмарна з проясненнями погода. Вночі невеликий дощ з мокрим снігом, вдень без істотних опадів. Вночі та вранці ожеледиця. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2⁰ тепла, вдень 4-6⁰ тепла.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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