Погода у Луцьку та Волинській області на понеділок, 15 березня
Сьогодні, 20:00
У Волинській області завтра, 15 березня, очікується хмарна з проясненнями погода. Вночі місцями невеликий дощ з мокрим снігом, вдень без істотних опадів. Вночі та вранці місцями ожеледиця.
Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.
Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі від 3⁰ морозу до 2⁰ тепла, вдень 4-9⁰ тепла.
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У Луцьку завтра, у понеділок, також оікується хмарна з проясненнями погода. Вночі невеликий дощ з мокрим снігом, вдень без істотних опадів. Вночі та вранці ожеледиця. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2⁰ тепла, вдень 4-6⁰ тепла.
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Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.
Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі від 3⁰ морозу до 2⁰ тепла, вдень 4-9⁰ тепла.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Мокрий сніг та похолодання: синоптик озвучила прогноз на найближчі дні
У Луцьку завтра, у понеділок, також оікується хмарна з проясненнями погода. Вночі невеликий дощ з мокрим снігом, вдень без істотних опадів. Вночі та вранці ожеледиця. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2⁰ тепла, вдень 4-6⁰ тепла.
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