Погода у Луцьку та Волинській області на понеділок, 15 березня





Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.



Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі від 3⁰ морозу до 2⁰ тепла, вдень 4-9⁰ тепла.



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У Луцьку завтра, у понеділок, також оікується хмарна з проясненнями погода. Вночі невеликий дощ з мокрим снігом, вдень без істотних опадів. Вночі та вранці ожеледиця. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2⁰ тепла, вдень 4-6⁰ тепла.

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