Барбер з Луцька покинув шоу «Голос країни». ВІДЕО

Роман Вознюк виступив у черговому етапі програми «Голос країни» - вокальних боях. Тренерка Надія Дорофеєва його не вибрала, Романа «викрав» собі Олег Винник і таким чином забрав до себе у команду. Однак потім його місце зайняв інший учасник.



Про це стало відомо під час ефіру 14 березня, передає



Роман Вознюк та співак Ілля Рєзніков виконали пісню «Кожної весни» гурту «Димна суміш».



Нагадаємо, у неділю, 7 березня, лучанин Роман Вознюк пройшов на вокальне шоу «Голос країни». Під час «сліпих прослуховувань» до нього повернулась співачка-тренерка шоу Надія Дорофеєєва.





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