Монаше життя: чим живуть ченці волинського монастиря ВІДЕО





Журналісти ІА «



Про те, як стають монахами, як вони живуть, що спонукає їх відректися від світу та багато іншого дивіться у великому репортажі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За вісім кілометрів від Луцька є місце, де вирує життя, зовсім не притаманне сучасній людині. В ньому немає щоденних турбот чи гонитви за грошима. Є лише спокій, робота та молитва.Журналісти ІА « Конкурент » побували в Жидичинському чоловічому монастирі, щоб показати, як живуть ті, хто назавжди відмовився від звичного для нас життя, повністю присвятивши його Богові.Про те, як стають монахами, як вони живуть, що спонукає їх відректися від світу та багато іншого дивіться у великому репортажі.

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