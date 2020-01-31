У Луцьку 16-річна дівчина хотіла покінчити з життям





Про це



Постраждалу каретою швидкої госпіталізували до луцької дитячої лікарні.



Як повідомив у коментарі журналістам заступник генерального директора КП «Волинське обласне дитяче територіальне медичне об’єднання» з хірургічної роботи Ігор Дородних, дівчинку у лікарню швидкою допомогою доставили 16 березня з медикаментозним отруєнням.



Постраждала випила 10 таблеток спазмалгону. Лікарі провели всю необхідну терапію.



Сьогодні дитину будуть переводити у відділення з реанімації. Наразі життю 16-річної дівчини нічого не загрожує.



Про причину такого вчинку нічого не відомо.



Фото - ілюстративне.

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