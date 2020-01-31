У Луцьку 16-річна дівчина хотіла покінчити з життям
Сьогодні, 09:25
У Луцьку 16-річна дівчина намагалася вчинити самогубство.
Про це пише Інформаційне агентство Волинські новини.
Постраждалу каретою швидкої госпіталізували до луцької дитячої лікарні.
Як повідомив у коментарі журналістам заступник генерального директора КП «Волинське обласне дитяче територіальне медичне об’єднання» з хірургічної роботи Ігор Дородних, дівчинку у лікарню швидкою допомогою доставили 16 березня з медикаментозним отруєнням.
Постраждала випила 10 таблеток спазмалгону. Лікарі провели всю необхідну терапію.
Сьогодні дитину будуть переводити у відділення з реанімації. Наразі життю 16-річної дівчини нічого не загрожує.
Про причину такого вчинку нічого не відомо.
Фото - ілюстративне.
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Про це пише Інформаційне агентство Волинські новини.
Постраждалу каретою швидкої госпіталізували до луцької дитячої лікарні.
Як повідомив у коментарі журналістам заступник генерального директора КП «Волинське обласне дитяче територіальне медичне об’єднання» з хірургічної роботи Ігор Дородних, дівчинку у лікарню швидкою допомогою доставили 16 березня з медикаментозним отруєнням.
Постраждала випила 10 таблеток спазмалгону. Лікарі провели всю необхідну терапію.
Сьогодні дитину будуть переводити у відділення з реанімації. Наразі життю 16-річної дівчини нічого не загрожує.
Про причину такого вчинку нічого не відомо.
Фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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