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У Луцьку 16-річна дівчина хотіла покінчити з життям

У Луцьку 16-річна дівчина хотіла покінчити з життям
У Луцьку 16-річна дівчина намагалася вчинити самогубство.

Про це пише Інформаційне агентство Волинські новини.

Постраждалу каретою швидкої госпіталізували до луцької дитячої лікарні.

Як повідомив у коментарі журналістам заступник генерального директора КП «Волинське обласне дитяче територіальне медичне об’єднання» з хірургічної роботи Ігор Дородних, дівчинку у лікарню швидкою допомогою доставили 16 березня з медикаментозним отруєнням.

Постраждала випила 10 таблеток спазмалгону. Лікарі провели всю необхідну терапію.

Сьогодні дитину будуть переводити у відділення з реанімації. Наразі життю 16-річної дівчини нічого не загрожує.

Про причину такого вчинку нічого не відомо.

Фото - ілюстративне.

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Теги: Луцьк, самогубство, лікарня, дівчина, наковталася пігулок
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