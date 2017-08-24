Будівництво аеропорту у Луцьку: яким його планують зробити та скільки можуть коштувати квитки

Інформаційне агентство ВолиньPost вирішило поспілкуватися з ініціативною групою, котра просуває питання зведення летовища, та розпитало, де воно розташовуватиметься, скільки коштуватиме та за скільки, наприклад, можна буде долетіти з Луцька до Києва.



Аеропорт загубився у владних кабінетах



Представник ініціативної групи Сергій Дячук розповів, що плани збудувати у місті аеропорт визріли ще у 2012 році, однак влада змінювалася – дехто обіцяв сприяти у втіленні проєкту, декотрі навідріз відмовлялися від ідеї, вважаючи її надто масштабною. Коли ж у Луцьку врешті обрали нового мера Ігоря Поліщука, про аеропорт знову загули. За словами представника ініціативної групи, найбільша проблема проєкту – не гроші, а земля. Так, найдоцільнішим варіантом, на думку інвесторів та експертів, є будівництво аеропорту спільного використання на базі військового аеродрому, де вже є злітна смуга. Із 336 гектарів, котрі займає військовий аеродром, для регіонального аеропорту потрібно лише 1,4 гектара.



«До 2018 року, поки не змінювали Земельний кодекс, у прикінцевих положеннях було сказано, що відповідно до постанови Кабміну, можна відчужувати землю Міністерства оборони для соціальних потреб. Спочатку у військового аеродрому не було кадастрового номера, інвестор своїми силами його зробив. Відправили пакет документів у Київ, але поки їх розглядали, у прикінцевих положеннях з’явилася не постанова, а закон, якого й досі немає. Зі зміною влади щоразу змінювалися й плани на аеропорт. Але й досі землю інвестор викупити не може. Передусім керівництво міста та області повинне звернутися до Міністерства оборони України з проханням повернути гектар землі (продати через аукціон) громаді з цільовим призначенням «для будівництва аеровокзалу та облаштування аеродрому спільного використання», - підхоплює ще один представник ініціативної групи, авіатор Анатолій Коротинський, що знає територію військового аеродрому вздовж та впоперек. Далі ж питання врешті зрушить із «мертвої точки».



Що означає «спільне використання»



Аеропорт у Луцьку хочуть зробити спільним як для військових, так і для цивільних. Такі ж летовища діють в Івано-Франківську, Вінниці, Дніпрі та Борисполі. За кожен зліт та посадку військові виставлятимуть рахунки. Своєю чергою, аеропорт платитиме вказані кошти військовим.

«Зліт і посадка мають ціну у будь-якому аеропорті. Ціна варіюється залежно від того, де аеропорт розташований, яка там злітно-посадкова смуга тощо», - наголошує Сергій Дячук.



У скільки обійдеться аеропорт та скільки коштуватимуть квитки



За словами Сергія Дячука, провівши розрахунки, визначили, що пасажир має діставатися до аеропорту не більше, аніж 1-1,2 год. Тож у цю зону входять мешканці чи не усіх найбільших населених пунктів Волині, наприклад, Ковеля, Володимира-Волинського, а також Рівненської області.



«Рівненський аеропорт на сьогодні не працює, бо там злітна смуга перебуває в неналежному стані. А на військовому аеродромі в Луцьку готовність смуги – шикарна», - каже він.



Приблизно вартуватиме будівництво аеропорту 60-70 мільйонів гривень. Ці гроші готовий дати інвестор, у разі необхідності залучивши до фінансування фінансові установи. Від міста буде потрібно лише облаштувати інфраструктуру довкола, зокрема зробити пішохідні доріжки, поставити зупинки громадського транспорту, забезпечити транспортне сполучення з летовищем тощо.



Аеропорт у Луцьку планують зробити дворівневим. Займатиме він 1000 квадратних метрів. Цього буде достатньо для пропускної спроможності у 50-70 пасажирів на годину, у пікове навантаження – 100 пасажирів на годину. Для функціонування аеропорту потрібна буде також місцева авіакомпанія задля укладання код-шерингового договору. Це угода про спільну комерційну експлуатацію авіарейсу двома та більше авіакомпаніями, одна з яких є оператором (тобто виконує польоти за цим рейсом і продає квитки на ці рейси від свого імені), а інші — маркетинговими партнерами (тобто продають квитки на рейс компанії-оператора від свого імені). Найвдалішими хабами (місцями пересадки), зазначають ініціатори, є Мінськ, Варшава, Вільнюс, на південь – Одеса або Херсон, що дозволяють потрапити у найбільший аеропорт на стику Європи та Азії, який розташований у Стамбулі.



Представники ініціативної групи кажуть, що приблизно авіаквиток повинен коштувати як 5 квитків у купейний вагон потяга. Орієнтовно із регіонального аеропорту у Луцьку до Києва можна буде долетіти за 1500 гривень. Однак, зазначають ініціатори проєкту, громада повинна посприяти тому, аби аеропорт став міжнародним, аби там відкрили пункт пропуску через кордон.



Хочуть також, аби у пасажирів була можливість зареєструватися на посадку телефоном, щоб вони не приїздили у аеропорт за кілька годин та не витрачали багато часу просто на очікування оголошення реєстрації.



Стрибати з парашутом можна буде із місцевого аеропорту



Анатолій Коротинський зауважив, що регіональний аеропорт можна буде використовувати не лише для того, щоб дістатися з точки «А» у точку «Б» за допомогою компаній. Так, наприклад, із появою летовища у місто матимуть змогу прилітати приватні літаки, адже для цього потрібен порт приписки.



Також врешті можна буде втілити у життя мрію багатьох - здійснити стрибок з парашутом, не їдучи в сусідню Рівненську область, де функціонує місцевий аероклуб. Нині, говорить Коротинський, багато охочих стрибнути поблизу Рівного – якраз із Волині.



Занотувала Надія МІЩУК



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Декілька днів тому Луцьк сколихнула новина про те, що місто вестиме перемовини з інвестором , котрий готовий взятися за будівництво нового регіонального аеропорту на базі військового аеродрому на Вишкові. Тожвирішило поспілкуватися з ініціативною групою, котра просуває питання зведення летовища, та розпитало, де воно розташовуватиметься, скільки коштуватиме та за скільки, наприклад, можна буде долетіти з Луцька до Києва.Представник ініціативної групирозповів, що плани збудувати у місті аеропорт визріли ще у 2012 році, однак влада змінювалася – дехто обіцяв сприяти у втіленні проєкту, декотрі навідріз відмовлялися від ідеї, вважаючи її надто масштабною. Коли ж у Луцьку врешті обрали нового мера, про аеропорт знову загули. За словами представника ініціативної групи, найбільша проблема проєкту – не гроші, а земля. Так, найдоцільнішим варіантом, на думку інвесторів та експертів, є будівництво аеропорту спільного використання на базі військового аеродрому, де вже є злітна смуга. Із 336 гектарів, котрі займає військовий аеродром, для регіонального аеропорту потрібно лише 1,4 гектара.«До 2018 року, поки не змінювали Земельний кодекс, у прикінцевих положеннях було сказано, що відповідно до постанови Кабміну, можна відчужувати землю Міністерства оборони для соціальних потреб. Спочатку у військового аеродрому не було кадастрового номера, інвестор своїми силами його зробив. Відправили пакет документів у Київ, але поки їх розглядали, у прикінцевих положеннях з’явилася не постанова, а закон, якого й досі немає. Зі зміною влади щоразу змінювалися й плани на аеропорт. Але й досі землю інвестор викупити не може. Передусім керівництво міста та області повинне звернутися до Міністерства оборони України з проханням повернути гектар землі (продати через аукціон) громаді з цільовим призначенням «для будівництва аеровокзалу та облаштування аеродрому спільного використання», - підхоплює ще один представник ініціативної групи, авіатор, що знає територію військового аеродрому вздовж та впоперек. Далі ж питання врешті зрушить із «мертвої точки».Аеропорт у Луцьку хочуть зробити спільним як для військових, так і для цивільних. Такі ж летовища діють в Івано-Франківську, Вінниці, Дніпрі та Борисполі. За кожен зліт та посадку військові виставлятимуть рахунки. Своєю чергою, аеропорт платитиме вказані кошти військовим.«Зліт і посадка мають ціну у будь-якому аеропорті. Ціна варіюється залежно від того, де аеропорт розташований, яка там злітно-посадкова смуга тощо», - наголошує Сергій Дячук.За словами Сергія Дячука, провівши розрахунки, визначили, що пасажир має діставатися до аеропорту не більше, аніж 1-1,2 год. Тож у цю зону входять мешканці чи не усіх найбільших населених пунктів Волині, наприклад, Ковеля, Володимира-Волинського, а також Рівненської області.«Рівненський аеропорт на сьогодні не працює, бо там злітна смуга перебуває в неналежному стані. А на військовому аеродромі в Луцьку готовність смуги – шикарна», - каже він.Ці гроші готовий дати інвестор, у разі необхідності залучивши до фінансування фінансові установи. Від міста буде потрібно лише облаштувати інфраструктуру довкола, зокрема зробити пішохідні доріжки, поставити зупинки громадського транспорту, забезпечити транспортне сполучення з летовищем тощо.Займатиме він 1000 квадратних метрів. Цього буде достатньо для пропускної спроможності у 50-70 пасажирів на годину, у пікове навантаження – 100 пасажирів на годину. Для функціонування аеропорту потрібна буде також місцева авіакомпанія задля укладання код-шерингового договору. Це угода про спільну комерційну експлуатацію авіарейсу двома та більше авіакомпаніями, одна з яких є оператором (тобто виконує польоти за цим рейсом і продає квитки на ці рейси від свого імені), а інші — маркетинговими партнерами (тобто продають квитки на рейс компанії-оператора від свого імені). Найвдалішими хабами (місцями пересадки), зазначають ініціатори, є Мінськ, Варшава, Вільнюс, на південь – Одеса або Херсон, що дозволяють потрапити у найбільший аеропорт на стику Європи та Азії, який розташований у Стамбулі.Представники ініціативної групи кажуть, що приблизно авіаквиток повинен коштувати як 5 квитків у купейний вагон потяга. Орієнтовно із регіонального аеропорту у Луцьку до Києва можна буде долетіти за 1500 гривень. Однак, зазначають ініціатори проєкту, громада повинна посприяти тому, аби аеропорт став міжнародним, аби там відкрили пункт пропуску через кордон.Хочуть також, аби у пасажирів була, щоб вони не приїздили у аеропорт за кілька годин та не витрачали багато часу просто на очікування оголошення реєстрації.Анатолій Коротинський зауважив, що регіональний аеропорт можна буде використовувати не лише для того, щоб дістатися з точки «А» у точку «Б» за допомогою компаній. Так, наприклад, із появою летовища у місто матимуть змогу прилітати приватні літаки, адже для цього потрібен порт приписки.Також врешті можна буде втілити у життя мрію багатьох - здійснити стрибок з парашутом, не їдучи в сусідню Рівненську область, де функціонує місцевий аероклуб. Нині, говорить Коротинський, багато охочих стрибнути поблизу Рівного – якраз із Волині.

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