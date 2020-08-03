У Луцьку бабуся у власній квартирі втратила свідомість, бо давно не їла і не мала грошей на продукти

Луцькі патрульні допомогли бабусі, яка втратила свідомість у власному помешканні.Інформують, що патрульним надійшов виклик про те, що в будинку на вулиці Володимирській у помешканні на підлозі лежить жінка. Сусідка попросила, аби патрульні перевірили, чи все добре і чи жінка має ознаки життя, - інформує пресслужба патрульної поліції Волинської області.Поліцейські, які прибули на виклик, виявили 69-річну жінку, яка проживає у квартирі сама. Їй допомогли піднятися.Бабуся розповіла, що втратила свідомість від того, що давно не їла. До того ж самостійно не може дістатись до магазину, близьких та родичів не має, коштів на продукти для харчування також не має.Поки жінка приходила до тями на свіжому повітрі, патрульні за власні кошти купили бабусі продуктів першої необхідності та передали їх жінці. Після цього бабусю провели до квартири.