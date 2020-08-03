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У Луцьку бабуся у власній квартирі втратила свідомість, бо давно не їла і не мала грошей на продукти

У Луцьку бабуся у власній квартирі втратила свідомість, бо давно не їла і не мала грошей на продукти
Луцькі патрульні допомогли бабусі, яка втратила свідомість у власному помешканні.

Інформують, що патрульним надійшов виклик про те, що в будинку на вулиці Володимирській у помешканні на підлозі лежить жінка. Сусідка попросила, аби патрульні перевірили, чи все добре і чи жінка має ознаки життя, - інформує пресслужба патрульної поліції Волинської області.

Поліцейські, які прибули на виклик, виявили 69-річну жінку, яка проживає у квартирі сама. Їй допомогли піднятися.

Бабуся розповіла, що втратила свідомість від того, що давно не їла. До того ж самостійно не може дістатись до магазину, близьких та родичів не має, коштів на продукти для харчування також не має.

Поки жінка приходила до тями на свіжому повітрі, патрульні за власні кошти купили бабусі продуктів першої необхідності та передали їх жінці. Після цього бабусю провели до квартири.

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Теги: втата свідомості, жінка, Луцьк патрульні, допомога
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Коментарі 6
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А як помре то на квартиру буде багато претендентів !
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Як можна провідати бабусю? Допомогти
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І вся робота поліції??? А передати жінку на соціальних працівників? А зробити запит у соц службу, чому одинока немічна жінка не на опікунстві? А наша поліція що? Приїхала. Вивела на вулицю. Покормила. Зробила собі піар і... поїхала.
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Аби аферисти до бабусі не навідались щоб квартиру забрати! Треба відшукати далеких родичів або держава має взяти на піклування! Для чого ті сабези тьоті там сидять а навіть не знали що одинока голодна бабуля!!!!
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Казав голова Підгайців, що хай одинокі переписують майно на сільраду, то буде допомога.
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При пенсії 2000 гр.,добре не поїсиш.І комуналку треба ще заплатити.На ліки і одіж з взуттям ще треба.Україна-це Європа!
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