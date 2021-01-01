На дорозі Львів-Луцьк автівка збила чоловіка
Сьогодні, 11:06
На автодорозі «Львів-Луцьк» неподалік села Стоянів сталася аварія.
Відбулося це 17 березня біля 15:55, інформує ГУНП у Львівській області.
Водій автомобіля ВАЗ-2101, 33-річний місцевий мешканець, скоїв наїзд на пішохода, 54-річного жителя Хмельницької області. з травмами чоловік був доставлений до лікарні.
За фактом відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
Правоохоронці встановлюють обставини події.
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Відбулося це 17 березня біля 15:55, інформує ГУНП у Львівській області.
Водій автомобіля ВАЗ-2101, 33-річний місцевий мешканець, скоїв наїзд на пішохода, 54-річного жителя Хмельницької області. з травмами чоловік був доставлений до лікарні.
За фактом відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
Правоохоронці встановлюють обставини події.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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