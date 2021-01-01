На дорозі Львів-Луцьк автівка збила чоловіка





Відбулося це 17 березня біля 15:55, інформує ГУНП у Львівській області.



Водій автомобіля ВАЗ-2101, 33-річний місцевий мешканець, скоїв наїзд на пішохода, 54-річного жителя Хмельницької області. з травмами чоловік був доставлений до лікарні.



За фактом відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.



Правоохоронці встановлюють обставини події.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автодорозі «Львів-Луцьк» неподалік села Стоянів сталася аварія.Відбулося це 17 березня біля 15:55, інформує ГУНП у Львівській області.Водій автомобіля ВАЗ-2101, 33-річний місцевий мешканець, скоїв наїзд на пішохода, 54-річного жителя Хмельницької області. з травмами чоловік був доставлений до лікарні.За фактом відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.Правоохоронці встановлюють обставини події.

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