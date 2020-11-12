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На Волині поліцейські знищили 120 літрів браги

На Волині поліцейські знищили 120 літрів браги
У Ковелі поліцейські виявили у місцевого жителя саморобний алкоголь.

Про це повідомляє Ковельське районне управління поліції Волинської області

Так, нещодавно, під час реагування на звернення дільничні офіцери поліції у квартирі 55-річного ковельчанина виявили 120 літрів «закваски» та 5 літрів самогону.

На чоловіка склали адміністративний протокол за ст. 176 (Виготовлення, зберігання самогону та апаратів для його вироблення) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Брагу та самогон поліцейські знищили на місці.

Нагадуємо, адміністративна відповідальність встановлена як за виготовлення (зберігання без мети збуту) самогону та інших міцних алкогольних напоїв домашнього виготовлення, так і за їх придбання.

При наявності інформації про незаконне виготовлення або реалізацію самогону, відразу звертайтеся за телефоном «102» або до свого дільничного офіцера поліції.

До слова, з початку 2021 року поліцейські притягнули до відповідальності 316 жителів Ковельського району за виготовлення та зберігання саморобного алкоголю.

На Волині поліцейські знищили 120 літрів браги

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Теги: алкоголь, Ковельський район, поліція, брага
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