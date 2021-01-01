Повідомили, чи скасують рух поїздів через Київ та Львів

у Львові та Києві "Укрзалізниця" повідомляє, що будь-які обмеження залізничного руху далекого сполучення через ці міста відсутні.



Про це



Заборона висадки та посадки можлива лише за спеціальної вказівки МОЗ, тоді як Львівська та Київська області станом на 18 березня залишаються в «помаранчевій» зоні.



Нагадують, що обмеження продажу квитків та висадки/посадки наразі стосуються виключно Івано-Франківської, Чернівецької, Житомирської та Закарпатської областей.



"Укрзалізниця" уважно відстежує ситуацію із захворюваністю в регіонах, посилює дезінфекцію потягів та закликає всіх українців до безпечних подорожей у разі необхідності, з обов'язковим носінням масок, дезінфекцією рук та дотриманням дистанції на вокзалах. За можливості та наявності місць провідники та стюарди Укрзалізниці проводитимуть розсадку пасажирів у вагоні на більшу дистанцію один від одного.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв’язку з запровадженням жорсткого карантинута"Укрзалізниця" повідомляє, що будь-які обмеження залізничного руху далекого сполучення через ці міста відсутні.Про це йдеться на сайті відомства.Заборона висадки та посадки можлива лише за спеціальної вказівки МОЗ, тоді як Львівська та Київська області станом на 18 березня залишаються в «помаранчевій» зоні.Нагадують, що обмеження продажу квитків та висадки/посадки наразі стосуються виключно Івано-Франківської, Чернівецької, Житомирської та Закарпатської областей."Укрзалізниця" уважно відстежує ситуацію із захворюваністю в регіонах, посилює дезінфекцію потягів та закликає всіх українців до безпечних подорожей у разі необхідності, з обов'язковим носінням масок, дезінфекцією рук та дотриманням дистанції на вокзалах. За можливості та наявності місць провідники та стюарди Укрзалізниці проводитимуть розсадку пасажирів у вагоні на більшу дистанцію один від одного.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію