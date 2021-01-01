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Повідомили, чи скасують рух поїздів через Київ та Львів

Повідомили, чи скасують рух поїздів через Київ та Львів
У зв’язку з запровадженням жорсткого карантину у Львові та Києві "Укрзалізниця" повідомляє, що будь-які обмеження залізничного руху далекого сполучення через ці міста відсутні.

Про це йдеться на сайті відомства.

Заборона висадки та посадки можлива лише за спеціальної вказівки МОЗ, тоді як Львівська та Київська області станом на 18 березня залишаються в «помаранчевій» зоні.

Нагадують, що обмеження продажу квитків та висадки/посадки наразі стосуються виключно Івано-Франківської, Чернівецької, Житомирської та Закарпатської областей.

"Укрзалізниця" уважно відстежує ситуацію із захворюваністю в регіонах, посилює дезінфекцію потягів та закликає всіх українців до безпечних подорожей у разі необхідності, з обов'язковим носінням масок, дезінфекцією рук та дотриманням дистанції на вокзалах. За можливості та наявності місць провідники та стюарди Укрзалізниці проводитимуть розсадку пасажирів у вагоні на більшу дистанцію один від одного.


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Теги: Києв, Львів, локдаун, курсування поїздів
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