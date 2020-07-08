На Волині розпочали ремонт дороги, що веде до Шацьких озер
Сьогодні, 17:14
У рамках програми «Велике будівництво» цьогоріч будуть відновлювати туристичний маршрут Шацьк – Ратне, що веде до Шацьких озер, у тому числі до найбільшої та найглибшої в Україні водойми природного походження – озера Світязь.
Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Волинській області.
Напрям Шацьк – Ратне включає у себе відрізки двох територіальних доріг:
Т-03-06 /Т-03-02/ – Шацьк – Вілиця – Прип'ять – Любохини – /Т-03-08/ ;
Т-03-08 Любомль – Дубечне – Здомишель – Ратне – Камінь-Каширський – Любешів – /Р-14/.
Розпочали з автошляху Т-03-06, на ділянці Шацьк – Вілиця вже стартували ремонтні роботи.
Цей понад 9-кілометровий відрізок дороги, який нині має пошкоджене дорожнє покриття з бруківки, буде розширений та вкритий двома шарами асфальту.
Наразі проводяться підготовчі роботи для розширення проїзної частини з існуючих 4,5 метрів до 6 м.
Підрядник – ТзОВ «Луцькавтодор-Сервіс».
У подальших планах ремонт ділянки від с.Вілиця до с.Любохини.
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Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Волинській області.
Напрям Шацьк – Ратне включає у себе відрізки двох територіальних доріг:
Т-03-06 /Т-03-02/ – Шацьк – Вілиця – Прип'ять – Любохини – /Т-03-08/ ;
Т-03-08 Любомль – Дубечне – Здомишель – Ратне – Камінь-Каширський – Любешів – /Р-14/.
Розпочали з автошляху Т-03-06, на ділянці Шацьк – Вілиця вже стартували ремонтні роботи.
Цей понад 9-кілометровий відрізок дороги, який нині має пошкоджене дорожнє покриття з бруківки, буде розширений та вкритий двома шарами асфальту.
Наразі проводяться підготовчі роботи для розширення проїзної частини з існуючих 4,5 метрів до 6 м.
Підрядник – ТзОВ «Луцькавтодор-Сервіс».
У подальших планах ремонт ділянки від с.Вілиця до с.Любохини.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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