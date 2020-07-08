На Волині розпочали ремонт дороги, що веде до Шацьких озер

У рамках програми «Велике будівництво» цьогоріч будуть відновлювати туристичний маршрут Шацьк – Ратне, що веде до Шацьких озер, у тому числі до найбільшої та найглибшої в Україні водойми природного походження – озера Світязь.Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Волинській області.Напрям Шацьк – Ратне включає у себе відрізки двох територіальних доріг:/Т-03-02/ – Шацьк – Вілиця – Прип'ять – Любохини – /Т-03-08/ ;Любомль – Дубечне – Здомишель – Ратне – Камінь-Каширський – Любешів – /Р-14/.Розпочали з автошляху Т-03-06, на ділянці Шацьк – Вілиця вже стартували ремонтні роботи.Цей понад 9-кілометровий відрізок дороги, який нині має пошкоджене дорожнє покриття з бруківки, буде розширений та вкритий двома шарами асфальту.Наразі проводяться підготовчі роботи для розширення проїзної частини з існуючих 4,5 метрів до 6 м.Підрядник – ТзОВ «Луцькавтодор-Сервіс».У подальших планах ремонт ділянки від с.Вілиця до с.Любохини.