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Квартира на 120 «квадратів» і пів мільйона готівкою: що в декларації директорки луцької дитячої поліклініки

Квартира на 120 «квадратів» і пів мільйона готівкою: що в декларації директорки луцької дитячої поліклініки
Директорка КП "Луцька міська дитяча поліклініка" Оксана Лєщинська має квартиру на 120 "квадратів", земельну ділянку і тримає готівкою пів мільйона гривень.

Про це йдеться у декларації за 2020 рік, опублікованій на сайті НАЗК.

У власності Оксани Лєщинської - квартира в Луцьку на 120,1 кв. м, земля на 0,06 га, у спільній власності жінка має ще одну земельну ділянку на 0,03 га та житловий будинок площею 32,4 кв. м. Її чоловік Олександр Галь володіє квартирою на 61,5 кв. м. Із об'єктів незавершеного будівництва директорка поліклініки має дачний будинок у Луцьку площею 105,4 кв. м.

Лєщинська має право користування на авто NISSAN Primera 2007 року випуску, котрий належить Роману Шевчуку. Її чоловік кермує Chevrolet Lacetti 2007 року випуску.

Директорка КП "Луцька міська дитяча поліклініка" за рік заробила 889 951 гривню, тобто понад 74 тисячі у місяць, 2128 гривень зарплати за викладання у КЗВО "Волинський медичний інститут", отримала 12702 гривні процентів у банку. Чоловік Лєщинської у 2020 році заробив 149 180 гривень у КНП "Рожищенська ЦРЛ", 49 524 гривні у КП "Волинська обласна клінічна лікарня" та отримав 26211 гривень пенсії.

Готівкою Оксана Лєщинська тримає 500 000 гривень, на рахунку у банку - 260 026 гривень. Олександр Галь має на банківському рахунку 1674 гривні. У подружжя також є два кредити.

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Теги: декларація, Оксана Лєщинська, Луцька міська дитяча поліклініка
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