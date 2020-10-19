Суд дозволив згадувати Медведчука у книзі «Справа Василя Стуса»

Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса" до усунення з тексту окремих фраз, що стосуються тодішнього адвоката Стуса Віктора Медведчука.



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Один із суддів роз’яснив, що суд залишив до виконання лише одну вимогу Медведука – щодо заборони фрази про надання адвоката (Медведчука) службою держбезпеки Радянського Cоюзу: "... чи була можливість у Стуса обрати "менше зло". Проте є фактом, що наданого, підтримуваного держбезпекою адвоката звали Віктор Медведчук".



"Медведчук вимагав, що у книзі є недостовірні цитати або ж факти. Суд сказав, що нічого подібного там немає. Він вимагав заборонити розповсюдження. Суд сказав, що поширюйте, як хочете. Він вимагав вилучити книги. Суд на цьому не наполягає, адже у жодному рішенні суду не написано, що я маю щось вилучити. Тому як виконати цю окрему позицію щодо частини фрази до того моменту, як ми отримаємо повне рішення суду, а це буде за п’ять робочих днів, поки що безпідставно говорити. ніхто не знає, що там написано, як це виконати і як воно там сформульовано. Станом на даний момент книга очищена від судового переслідування з боку Медведчука. І там немає нічого такого, що має бути вилучено", – розповів Кіпіані.



За його словами мова йшла про один фрагмент: "фактом є те, що наданого (тобто мова про державу) і підтримуваного держбезпекою адвоката звали Віктор Медведчук".



"Дійсно, фактом є те, що адвоката звали Медведчук. Безсумнівно, він був наданий державою. На мій погляд, він був підтримуваний держбезпекою, бо була система допуску. Це мої знання, які ґрунтуються на десятках знань інших дисидентських справ, коли і самі адвокати говорили про те, що вони мали цей допуск, або коли вони неправильно з точки зору КДБ себе поводили, то в них цей допуск відбирали. Він не значиться у справі, тобто немає такого папірця, який мав бути у справу вкладений. Тому у справі Стуса, дійсно, такого папірця немає, але його не було і в інших справах. Цей допуск вирішувався на іншому рівні", – пояснив автор.



Кіпіані відзначив, що залежно від того, що написано у рішенні суду, він може подати касації до Верховного суду, "щоб книга була чистою перед історією".



"Це дуже некрасиво, коли іменем України виносяться абсолютно ганебні та абсурдні рішення, які суттєво виходять за межі позовних вимог. Сьогодні Апеляційний суд повністю відмовив Медведчуку в задоволенні гарантії дозволу на використання його імені в справах, які стосуються історичних подій. Так само судді нічого не сказали про частина книги є художньою, про що суддя Заставенко написала, що неможливо встановити обставини у цій справі. На мій погляд, це була дивна позиція судді. Вона сьогодні отримала правову оцінку, тому з адвокатами ми будемо думати, що тепер зробити, але, очевидно, після того, як закінчиться все з Верховним Судом, хоча його, може, і не буде, якщо ні ми, ні сторона Медведчука касацію не подадуть", – зауважив журналіст.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Київський апеляційний суд скасував в більшій частині рішення Дарницького районного суду про заборону розповсюдження накладу книги"Справа Василя Стуса" до усунення з тексту окремих фраз, що стосуються тодішнього адвоката СтусаПро це повідомляє Суспільне Один із суддів роз’яснив, що суд залишив до виконання лише одну вимогу Медведука – щодо заборони фрази про надання адвоката (Медведчука) службою держбезпеки Радянського Cоюзу: "... чи була можливість у Стуса обрати "менше зло". Проте є фактом, що наданого, підтримуваного держбезпекою адвоката звали Віктор Медведчук"."Медведчук вимагав, що у книзі є недостовірні цитати або ж факти. Суд сказав, що нічого подібного там немає. Він вимагав заборонити розповсюдження. Суд сказав, що поширюйте, як хочете. Він вимагав вилучити книги. Суд на цьому не наполягає, адже у жодному рішенні суду не написано, що я маю щось вилучити. Тому як виконати цю окрему позицію щодо частини фрази до того моменту, як ми отримаємо повне рішення суду, а це буде за п’ять робочих днів, поки що безпідставно говорити. ніхто не знає, що там написано, як це виконати і як воно там сформульовано. Станом на даний момент книга очищена від судового переслідування з боку Медведчука. І там немає нічого такого, що має бути вилучено", – розповів Кіпіані.За його словами мова йшла про один фрагмент: "фактом є те, що наданого (тобто мова про державу) і підтримуваного держбезпекою адвоката звали Віктор Медведчук"."Дійсно, фактом є те, що адвоката звали Медведчук. Безсумнівно, він був наданий державою. На мій погляд, він був підтримуваний держбезпекою, бо була система допуску. Це мої знання, які ґрунтуються на десятках знань інших дисидентських справ, коли і самі адвокати говорили про те, що вони мали цей допуск, або коли вони неправильно з точки зору КДБ себе поводили, то в них цей допуск відбирали. Він не значиться у справі, тобто немає такого папірця, який мав бути у справу вкладений. Тому у справі Стуса, дійсно, такого папірця немає, але його не було і в інших справах. Цей допуск вирішувався на іншому рівні", – пояснив автор.Кіпіані відзначив, що залежно від того, що написано у рішенні суду, він може подати касації до Верховного суду, "щоб книга була чистою перед історією"."Це дуже некрасиво, коли іменем України виносяться абсолютно ганебні та абсурдні рішення, які суттєво виходять за межі позовних вимог. Сьогодні Апеляційний суд повністю відмовив Медведчуку в задоволенні гарантії дозволу на використання його імені в справах, які стосуються історичних подій. Так само судді нічого не сказали про частина книги є художньою, про що суддя Заставенко написала, що неможливо встановити обставини у цій справі. На мій погляд, це була дивна позиція судді. Вона сьогодні отримала правову оцінку, тому з адвокатами ми будемо думати, що тепер зробити, але, очевидно, після того, як закінчиться все з Верховним Судом, хоча його, може, і не буде, якщо ні ми, ні сторона Медведчука касацію не подадуть", – зауважив журналіст.

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