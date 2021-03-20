ЄС планує запровадити «паспорти вакцинації» влітку





Про це повідомляє



Європейські чиновники сподіваються, що «Цифровий зелений сертифікат», який ще називають «паспортом вакцинації», буде запроваджений до червня поточного року.



Такі країни ЄС як Іспанія і Греція, які покладаються на туризм, активно наполягають на реалізації цього плану.



«Паспорт вакцинації» буде доказом того, що людина отримала щеплення проти Covid, або має свіжий негативний тест, чи вилікувалася.

Враховуватиметься вакцинація тими препаратами, що визнані Європейським агентством з лікарських засобів. Наразі до них належать вакцини компаній Pfizer/BioNTech, Moderna, Oxford/AstraZeneca та Johnson & Johnson.



Згідно з планами, держави-члени ЄС, як і раніше, будуть вирішувати, які обмеження у сфері охорони здоров'я слід послабити.

Планується, що сертифікат буде взаємно визнаватися країнами ЄС.

Впровадження «Цифрового зеленого сертифікату» має бути схвалено країнами Євросоюзу та погоджено Європейським парламентом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Європейська комісія виклала свої пропозиції щодо сертифікатів стосовно COVID-19, які дозволять громадянам і резидентам ЄС подорожувати між державами-членами Євросоюзу без необхідності карантину.Про це повідомляє Радіо Свобода Європейські чиновники сподіваються, що «Цифровий зелений сертифікат», який ще називають «паспортом вакцинації», буде запроваджений до червня поточного року.Такі країни ЄС як Іспанія і Греція, які покладаються на туризм, активно наполягають на реалізації цього плану.«Паспорт вакцинації» буде доказом того, що людина отримала щеплення проти Covid, або має свіжий негативний тест, чи вилікувалася.Враховуватиметься вакцинація тими препаратами, що визнані Європейським агентством з лікарських засобів. Наразі до них належать вакцини компаній Pfizer/BioNTech, Moderna, Oxford/AstraZeneca та Johnson & Johnson.Згідно з планами, держави-члени ЄС, як і раніше, будуть вирішувати, які обмеження у сфері охорони здоров'я слід послабити.Планується, що сертифікат буде взаємно визнаватися країнами ЄС.Впровадження «Цифрового зеленого сертифікату» має бути схвалено країнами Євросоюзу та погоджено Європейським парламентом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію