вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

ЄС планує запровадити «паспорти вакцинації» влітку

ЄС планує запровадити «паспорти вакцинації» влітку
Європейська комісія виклала свої пропозиції щодо сертифікатів стосовно COVID-19, які дозволять громадянам і резидентам ЄС подорожувати між державами-членами Євросоюзу без необхідності карантину.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Європейські чиновники сподіваються, що «Цифровий зелений сертифікат», який ще називають «паспортом вакцинації», буде запроваджений до червня поточного року.

Такі країни ЄС як Іспанія і Греція, які покладаються на туризм, активно наполягають на реалізації цього плану.

«Паспорт вакцинації» буде доказом того, що людина отримала щеплення проти Covid, або має свіжий негативний тест, чи вилікувалася.
Враховуватиметься вакцинація тими препаратами, що визнані Європейським агентством з лікарських засобів. Наразі до них належать вакцини компаній Pfizer/BioNTech, Moderna, Oxford/AstraZeneca та Johnson & Johnson.

Згідно з планами, держави-члени ЄС, як і раніше, будуть вирішувати, які обмеження у сфері охорони здоров'я слід послабити.
Планується, що сертифікат буде взаємно визнаватися країнами ЄС.
Впровадження «Цифрового зеленого сертифікату» має бути схвалено країнами Євросоюзу та погоджено Європейським парламентом.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ЄС, вакцинація, паспорт вакцинації
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Будівництво аеропорту у Луцьку: яким його планують зробити та скільки можуть коштувати квитки
Як воно – вакцинуватися від COVID-19? ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Які дороги на Волині ремонтуватимуть цьогоріч. ПЕРЕЛІК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Відучора Нова пошта знову підвищила тарифи: скільки тепер коштує пересилка. ФОТО
Сьогодні, 11:15
Шість смертей і 173 нових випадки: ситуація з коронавірусом на Волині за добу
Сьогодні, 10:32
ЄС планує запровадити «паспорти вакцинації» влітку
Сьогодні, 10:00
На трасі «Київ-Ковель-Ягодин» затримали авто з бурштином на пів мільйона
Сьогодні, 09:20
Повідомили кількість заражених коронавірусом, виявлених в Україні за останню добу
Сьогодні, 09:05
Схожі новини
Уряд готовий компенсувати українцям побічну дію вакцинації Уряд готовий компенсувати українцям побічну дію вакцинації
20 березень, 18:40
Головний рабин Луцька та його дружина вакцинувалися від COVID-19 Головний рабин Луцька та його дружина вакцинувалися від COVID-19
19 березень, 21:54
В Україні ветеранам війни на Донбасі дозволили вакцинуватися позачергово, але є умови В Україні ветеранам війни на Донбасі дозволили вакцинуватися позачергово, але є умови
19 березень, 02:29
Повідомили, скільком людям зробили щеплення від коронавірусу на Волині Повідомили, скільком людям зробили щеплення від коронавірусу на Волині
18 березень, 13:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Відучора Нова пошта знову підвищила тарифи: скільки тепер коштує пересилка. ФОТО
Сьогодні, 11:15
 0
Шість смертей і 173 нових випадки: ситуація з коронавірусом на Волині за добу
Сьогодні, 10:32
 0
ЄС планує запровадити «паспорти вакцинації» влітку
Сьогодні, 10:00
 0
На трасі «Київ-Ковель-Ягодин» затримали авто з бурштином на пів мільйона
Сьогодні, 09:20
 0
Повідомили кількість заражених коронавірусом, виявлених в Україні за останню добу
Сьогодні, 09:05
 0
Медіа
відео
1/8